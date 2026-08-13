Графики отключения света в Запорожье на 14 августа вводятся через плановые и профилактические работы.

В Запорожье на 14 августа запланированы многочасовые графики отключения света по десяткам адресов, сообщает Politeka.net.

Из-за проведения плановых работ на электросетях вводятся графики отключения света в Запорожье на 14 августа. Энергетики будут проводить необходимые технические работы, поэтому жильцам попавших в перечень домов следует заранее учесть возможный перерыв в электроснабжении.

По информации «Запорожьеоблэнерго», обесточение будет продолжаться с 09:00 до 15:00. В настоящее время электроэнергию будут временно отключать по отдельным адресам:

Арочна — 23, 25, 25Б, 27–37, 39, 41, 43

Вербова — 17Б, 19–37, 39, 18, 20–38

Шевченка — 43–55, 54–64

Кроме того, в пятницу, 14 августа, часть потребителей ожидают более длительных ограничений - с 09:00 до 17:00. В соответствующий перечень вошли дома по следующим адресам:

Аматорська — 40, 46

Дмытра Вышневецького (Ладозька) — 40, 40А п. 3–4, 40 п. 1–2, 40А, 40А п. 1–2, 40А п. 3–4

Зачиняева — 22–56, 23–27, 31–39, 45–53, 57–61, 23А, 25, 29, 35, 50А

Компресорна — 34

Насосна — 15, 17

Павлокичкаська — 46, 48, 49, 51

Посадочна — 29А, 33

Професора Толока (Маршала Чуйкова) — 33 п. 1–3

Товарыська — 56–58, 58, 58 п. 1–2, 58 п. 3–5, 58–60, 60, 60 п. 1–3, 60 п. 4–6, 60 п. 7–8, 60/1

Фильтрова — 14, 2

Еще одна группа абонентов будет иметь другой график. Для них перерыв в электроснабжении продлится с 09:00 до 16:00. Ограничения будут касаться жителей по следующим адресам:

Авиаторив (Волгодонська) — 1–13, 15–33, 16–34, 2–14, 3, 5

Алюминиева — 2

Выробныча — 62–66, 68, 70–82

Зализна — 1–29, 2–30

Запорижсталивська — 1–9, 2–20

Запрудна (Прудова) — 1–19, 2–18, 20

Ивана Богуна — 12–16, 13–49, 18А, 18–50, 51–67, 52, 54, 69, 71, 71А

Капустяна — 1–25, 2–26, 27А, 29–39, 28–38

Кыбальчыча — 1–51, 2–54

Клинична — 1–7, 11, 2–8

Коксобудивна — 1–23, 2–22, 24–30, 25–37

Комбинатська — 1–9, 2–8

Леонида Жаботынського — 49

Мартенивська — 1–9, 2–12

Молочна — 1–7, 7А, 2–10, 12

Незалежнои Украины — 37, 39А, 39Б, 39В

Нова — 1–29, 2–24

Олексия Порады (Дымытрова) — 39, 41, 43, 45, 49, 49А, 51, 53, 53А

Подорожня (Путийська) — 1–7, 2–8

Почаивська (Смоленська) — 1–37, 2–52

Прокатна — 1–21, 2–20

Профспилкова — 1–17, 4–12

Радисна — 1, 12–16, 16Б, 20–44, 44А, 2, 4А, 3, 5, 6, 8А, 10

Раевського — 1

Рубижна (Тверська) — 48–54, 55–61, 56–66, 63–71

Харчова — 26, 28, 28А, 30–42

Хлибна — 1–27, 29А, 2–20, 24–28, 28А, 28Б

Чавунна — 1–25, 2–20, 22, 22А, 24, 26–44, 46, 29–37, 39, 41–55

Якова Новыцького — 10

просп. Соборный — 145, 145В

пров. Гурзуфськый — 22А, 24, 26, 23, 25

пров. Збройовый — 1–7, 2–8

пров. Орлыкив — 1–29, 2–32

пров. Ямськый — 1, 3, 10–38, 2–8, 5–33

СТ Абразывщык — 1.

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