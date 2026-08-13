Украинцев предупредили о плановых графиках отключения света в Кировоградской области на 14 августа.

Графики отключения света в Кировоградской области на 14 августа продлятся много часов подряд, сообщает Politeka.net.

Продолжительность отключений зависит от населенного пункта и конкретного участка сети. Поэтому жителям попавших в перечень домов следует заранее ознакомиться с графиком отключения света в Кировоградской области на 14 августа и подготовить необходимые устройства к возможному отсутствию электроэнергии.

По информации АО «Кировоградоблэнерго», 14 августа, в селе Гутныцька электроснабжение по ряду адресов будет ограничено с 09:00 до 17:00. В этот период без света могут остаться обитатели таких домов:

Лисова — 1, 11, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 29, 3, 33, 35, 39, 4, 41, 6, 7, 8

Партызанив Украины — 13, 5, 6, 9

Центральна — 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 23, 25, 26, 29, 3, 34, 38, 4, 42, 44, 48, 5, 50, 6, 7, 8, 9

Также плановые работы запланированы в селе Гайдамацьке. Здесь электроэнергию по определенным адресам будут отключать в промежутке с 09:00-17:00. Ограничения будут касаться следующих адресов:

Центральна — 167, 169, 171, 173, 175, 177, 181, 185, 187, 193, 204, 206, 208, 214, 220, 224, 226, 228

Пивденна — 2

В пятницу плановые работы на электросетях продолжатся в населенном пункте Крымкы с 09:00–18:00 часов. Соответственно, жителям отдельных адресов следует подготовиться к временному отсутствию электроэнергии:

Затышный — 2

Шкильна — 11, 12, 5, 6, 7, 9

Тараса Шевченка — 1, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 2, 22, 3, 33, 4, 5, 7, 8

Прыкордонна — 10, 11, 13, 16, 17, 2, 29, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Чернявського — 1

Вышнева — 1, 14, 18, 19, 24, 25, 3, 5, 6, 7

Кроме того, плановые ограничения электроснабжения предусмотрены в населенном пункте Бобрынець. Там электроэнергию по определенным адресам планируют отключить с 09:00 до 16:00.

Ганны Дмытрян — 75, 83

пров. Червоного Хреста — 1, 10, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Патриотычна — 110, 114, 118, 118А, 120, 120А, 120 А, 127, 129, 129А, 131, 133, 139, 141, 151, 155

Учасныкив АТО — 100, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 122Б, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 133, 135, 137, 138, 139, 142, 144, 146, 148, 149, 150, 151, 153, 155, 157, 159, 59, 66, 67, 68, 70, 70А, 71, 72, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 83А, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 95, 96, 96А, 97, 98, 99

Шумилова — 69, 73, 77, 81, 82, 83, 86, 88, 90

Ликвидаторыв ЧАЕС — 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 42А, 43, 43А, 44, 48, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 60А, 61, 62, 63

пров. Заричный — 11, 12, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 25А, 26, 27, 28, 29, 2А, 30, 31, 33, 33А, 35, 37, 37А, 5, 6, 7, 8

пров. Береговый — 61, 63, 73

Тараса Шевченка — 102, 110, 116, 117, 117 корп. А, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 124А, 124В, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 134А, 135, 137, 139, 140, 141, 143, 145, 147, 151, 153, 155, 157, 161, 165, 165А, 167

Базарна — 150, 150А, 152, 154, 154А, 158, 160, 162, 164, 166, 166А, 168А, 191, 193, 195, 197, 199, 200, 203, 205, 207, 209

пров. Кропывныцького — 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 40, 42, 44, 46

Володымыра Велыкого — 100, 101, 102, 102А, 109, 109А, 110, 114, 116, 120, 121, 125, 129, 131, 133, 137, 88, 94, 96, 98, 99.

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