Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области остаются одним из направлений гуманитарной помощи.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области продолжают выдавать в рамках гуманитарных инициатив, реализующих благотворительные фонды вместе с социальными службами общин, сообщает издание Politeka.net.

Рассчитывать на поддержку могут внутренне перемещенные лица, старшие люди и другие жители, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах.

Для участия обычно необходимо пройти предварительную регистрацию и подтвердить свой статус соответствующими документами. Требования разнятся в зависимости от населенного пункта, поэтому детали желательно выяснить до обращения.

Что могут получить жители

Формат помощи зависит от конкретной общины. Где формируют продуктовые коробки, а в других местах работают пункты, где посетителям выдают готовые горячие блюда.

Вес комплекта также отличается. В редких случаях она может составлять до 30 килограммов.

Основу наборов обычно составляют товары с длительным сроком годности. Это крупы, макароны, мука, подсолнечное масло, сахар, соль и консервированная продукция.

Отдельные комплекты могут дополнительно содержать средства личной гигиены.

Кто обеспечивает поставки

К формированию гуманитарных партий входят производители, торговые сети и благотворители. Перед распределением товары проверяют на качество и безопасность.

Продукцию с просроченным сроком годности получателям не передают.

Координацию осуществляют представители местных властей совместно с партнерскими организациями. Графики раздачи, список необходимых бумаг и информацию о новых поставках публикуют через официальные каналы общин.

Итак, бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области остаются одним из направлений гуманитарной помощи. Перед оформлением следует проверить актуальные условия, ведь порядок выдачи может отличаться в зависимости от места жительства.

Источник: 24 канал

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