Начало отопительного сезона 2026 в Харькове зависит не только от готовности коммунальщиков, но и от систем защиты и противовоздушной обороны.

Начало отопительного сезона 2026 в Харькове зависит не только от коммунальщиков. Об этом в эфире национального телемарафона заявил мэр города Игорь Терехов, подчеркнув, что на сроки подачи тепла могут повлиять системы защиты и противовоздушной обороны.

По словам мэра, подготовка в городе «не останавливалась ни на минуту» — коммунальщики продолжают создавать энергетические острова и устанавливать когенерационное оборудование. Это позволяет производить тепло и электроэнергию локально, независимо от общей энергосети.

Вместе с тем Терехов признаёт, что усилия самой громады — не единственный фактор. «Не всё зависит от нас, очень многое зависит от интенсивности обстрелов, от системы защиты, от системы ПВО», — пояснил он и добавил, что город уже имеет опыт быстрого реагирования на попадания в энергетические объекты.

Единой даты, когда тепло одновременно включат во всех городах Украины, не существует: всё зависит от погоды в конкретном регионе. Окончательное решение о старте отопительного периода принимают органы местного самоуправления.

Как в Харькове определят дату включения отопления

Ориентир для местной власти устанавливает постановление Кабинета Министров №830. Согласно ему, отопительный период должен начаться не позднее, чем после трёх суток, в течение которых среднесуточная температура воздуха держится на уровне +8 °C или ниже. Пока на улице теплее, батареи в домах будут оставаться холодными, даже если коммунальная система полностью готова.

Поэтому начало отопительного сезона 2026 в Харькове будет зависеть сразу от двух условий: устойчивого похолодания и способности ПВО прикрывать энергетическую инфраструктуру от вражеских атак. В городе заверяют, что будут реагировать на все вызовы максимально быстро.

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