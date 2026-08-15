Подорожчання продуктів у Київській області найбільше позначилося на вартості певних товарів.

Подорожчання продуктів у Київській області помітне одразу за кількома категоріями, повідомляє видання Politeka.net.

за останній місяць найбільше додали яблука, свинина та маргарин.

Станом на 15 серпня кілограм свинячих ребер у середньому коштує 231,47 грн. У Auchan за такий обсяг просять 215,90 грн, у Novus — 239,00 грн, а Megamarket встановив позначку 239,50 грн.

Для порівняння, середній липневий показник становив 230,22 грн. Від липня вартість піднялася на 1,83 грн.

Помітніше змінилася ситуація з яблуками українського виробництва. Нині кілограм обходиться приблизно у 54,75 грн. Megamarket продає його за 54,50 грн, Novus — за 54,99 грн.

У липні середнє значення становило 53,29 грн. Найнижчий показник серед наведених торгових мереж зафіксували в Metro та Auchan — по 49,00 грн. У Novus середньомісячний рівень сягав 61,87 грн.

За місяць яблука додали 14,76 грн. Найбільший стрибок припав на другу половину липня: після рівня 39,99 грн 24 числа показник наступного дня зріс до 64,99 грн.

Ще одна позиція — маргарин «Щедро Вершковий особливий» жирністю 72,5%. Пачка вагою 250 грамів зараз у середньому коштує 45,36 грн. Auchan пропонує її за 42,60 грн, Novus — за 42,99 грн, тоді як Megamarket — за 50,50 грн.

У липні середній показник дорівнював 42,57 грн. Від 13 липня він збільшився на 6,67 грн.

Таким чином, серед трьох розглянутих позицій найвідчутніший приріст припав на яблука. Свинина залишалася відносно стабільною після підвищення наприкінці липня, а маргарин утримувався поблизу позначки 45 грн із 28 числа.

Дані актуальні станом на 15 серпня 2026 року.

Подорожчання продуктів у Київській області найбільше позначилося на вартості яблук, тоді як ціни на свинину та маргарин змінилися менш суттєво.

Джерело: Мінфін

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