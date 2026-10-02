Подорожание продуктов во Львове продолжается: за месяц сахар прибавил почти 6 гривен за килограмм, а курятина снова выросла в цене. Актуальные цены в сетях супермаркетов, работающих и во Львове, зафиксировал сервис «Минфин».

Подорожание продуктов во Львове продолжает набирать обороты — вслед за яйцами и мясом в конце сентября 2026 года заметно подскочили цены на сахар и курятину. Об этом свидетельствуют свежие данные сервиса «Минфин», который отслеживает цены в крупных сетях супермаркетов, работающих и во Львове.

Сахар подорожал заметнее всего

Всего за месяц сахар кристаллический прибавил около 6 гривен на килограмме. Если в августе 2026-го его средняя цена составляла 30,22 гривни, то по состоянию на 30 сентября — уже 36,13 гривни за килограмм.

Ценники в разных сетях заметно отличаются. Самый дешевый сахар зафиксирован в Metro — 34,90 гривни за килограмм, почти столько же в Novus — 34,99 гривни. Дороже всего придется платить в Megamarket, где килограмм стоит 38,50 гривни. Так что разница между самой дешевой и самой дорогой ценой достигает более 3,5 гривни.

Курятина тоже пошла вверх

Подорожала и курятина. Килограмм бедра за месяц вырос со 134,82 до 152,33 гривни, тушка — со 106,87 до 117,50 гривни, а филе — со 229,26 до 231,00 гривни. Дороже всего куриное филе сейчас в Novus — 239 гривен за килограмм, в Megamarket — 255 гривен, тогда как в Auchan его можно найти за 199 гривен.

Где во Львове покупать выгоднее

Разница в ценах на один и тот же товар между сетями действительно существенная. Куриное филе в Auchan обойдется в 199 гривен за килограмм против 255 гривен в Megamarket — выгода более 55 гривен. Бедро дешевле в Megamarket (139 гривен), чем в Novus или Auchan (по 159 гривен). Поскольку подорожание продуктов во Львове ощутимо бьет по потребительской корзине, стоит сравнивать цены в приложениях сетей и покупать там, где цена акционно ниже.

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