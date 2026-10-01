Подорожание продуктов в Запорожской области продолжается: в сентябре ощутимо прибавили в цене молоко и твёрдый сыр. Сколько теперь стоят базовые продукты — показывают свежие данные мониторинга Минфина.

Подорожание продуктов в Запорожье на прошлой неделе коснулось яиц и мяса — а уже перед октябрём заметно прибавили в цене и молочные продукты. Свежие данные мониторинга портала Минфина, обновлённые 30 сентября, подтверждают: молоко и твёрдый сыр подорожали по сравнению со средними ценами августа.

Молоко и сыр: август против сентября

Твёрдый сыр — одна из позиций, которая прибавила больше всего. Сыр «Комо» традиционный 50% в сетях Novus, Metro, Auchan и Megamarket в сентябре в среднем стоил 616,32 грн за килограмм, тогда как среднемесячная цена августа составляла 526,77 грн. За месяц эта позиция прибавила почти 90 гривен — более 17%.

Молоко тоже идёт вверх. Бутылка «Яготинского» 2,6% объёмом 900 мл в сентябре стоила в среднем 64,99 грн против 59,51 грн в августе. «Простонаше» 1% (900 мл) на Megamarket подорожало до 71,50 грн, хотя ещё в августе средняя цена держалась на уровне 61,90 грн.

В то же время не вся молочка дорожает равномерно. Отдельные позиции, например сыр «Звени Гора» голландский 45%, в сентябре можно было найти даже дешевле августовского среднего показателя — по 471 грн за килограмм на Megamarket против 553,02 грн в августе. Поэтому перед покупкой стоит сравнивать ценники в разных супермаркетах Запорожья.

Где следить за ценами

Мониторинг охватывает и другие базовые продукты — яйца, гречку, рис и муку. Следить за актуальными ценами можно на страницах портала Минфина, где данные обновляются почти ежедневно, а среднемесячные цены на товары дополнительно рассчитывает Госстат.

Ранее Politeka сообщала, подорожание продуктов в Запорожской области: что больше всего прибавило в цене.

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