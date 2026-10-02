Гуманитарная помощь в Луцке для новоприбывших переселенцев — общественная организация «ВПО Украина» открыла регистрацию на бесплатную выдачу одежды в рамках акции «Одень семью». Об этом сообщает информационный ресурс «де Допомога».

Кто может получить одежду

Помощь предусмотрена для внутренне перемещенных лиц, которые впервые получили справку ВПЛ в период с мая по сентябрь 2026 года. Принять участие в акции «Одень семью» могут члены семьи, соответствующие этим условиям.

Как получить помощь

Регистрировать нужно каждого совершеннолетнего члена семьи отдельно. Заявку заполняют по ссылке, опубликованной организацией. Важно: если форма на момент просмотра уже закрыта, это означает, что количество заявителей достигло максимума или истек срок подачи заявок.

Где расположен пункт выдачи

Получить вещи можно по адресу: город Луцк, улица Львовская, 152. Одежда по почте не пересылается — выдача происходит лично в ячейке организации.

На момент публикации материала регистрационная форма была открытой. Следить за новыми программами помощи можно через мобильное приложение «де Допомога» или одноименный телеграм-канал.