Бесплатное жилье для ВПЛ во Львовской области доступно по нескольким механизмам.

Бесплатное жилье для ВПЛ во Львовской области можно найти по частным объявлениям или через государственные программы поддержки людей, вынужденных покинуть опасные районы, сообщает издание Politeka.net.

Какие дома предлагают

В Шептицком владельцы готовы предоставить дом с двумя-тремя комнатами. В нем есть ванна, туалет, стиральная машина и необходимые удобства для дома.

Дом рассчитан на двух жителей. Заселение вместе с домашними животными разрешают.

Еще один вариант находится в селе Желдец. Дом имеет четыре комнаты, кухню, газ и водоснабжение. Санузел обустроен во дворе. Аренду за пользование недвижимостью не взимают.

Помощь от государства

Переселенцы также могут пользоваться экспериментальным государственным проектом. В его пределах жилые дома в селах и поселках покупают и передают людям, нуждающимся в убежище.

Воспользоваться программой могут граждане, выехавшие с территории боевых действий или временно оккупированных населенных пунктов. Вместе с тем у заявителя не должно быть подходящего дома в безопасном регионе страны.

Также важно, чтобы человек не получал компенсацию за разрушенное или потерянное жилье.

Для участия необходимо подать заявление и необходимые документы через местные власти или электронный сервис Пенсионного фонда.

После покупки недвижимость переходит в собственность общины. Далее с переселенцем заключают договор безвозмездного пользования. Обычно его заключают сроком до трех лет, а при наличии предусмотренных законом оснований срок могут продлить.

Итак, бесплатное жилье для ВПЛ во Львовской области доступно по нескольким механизмам, но условия каждого варианта отличаются.

Перед переездом следует проверить актуальность объявления, состояние дома, правила проживания и список необходимых документов. Information о свободных домах может изменяться, поэтому детали лучше уточнять непосредственно у владельцев или представителей соответствующего общества.

Источник: Допомагай, Право на защиту

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