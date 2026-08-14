Теперь подорожание проезда в Ровно охватило оба основных вида общественного транспорта.

Подорожание проезда в Ровно началось 7 августа, ведь после решения городского исполкома стоимость поездок изменилась как для троллейбусов, так и маршрутных автобусов, сообщает издание Politeka.net.

В троллейбусах самая низкая цена действует при использовании транспортной карты «Ровно» - 16 грн. Бесконтактная оплата банковской картой или смартфоном обойдется в 17 грн, бумажный билет – в 18 грн.

Новые тарифы утвердил исполнительный комитет городского совета .

Для маршруток установили более высокие расценки. Владельцы транспортной карты будут платить 22 грн. При оплате по телефону или банковской карте сумма составляет 24 грн, а разовый бумажный билет — 26 грн.

Отдельно определили цену месячного проездного на троллейбус. Его стоимость составляет 540 гривен.

За безбилетную поездку предусмотрели разные суммы в зависимости от вида транспорта. В троллейбусе штраф составляет 300 грн, в маршрутном автобусе - 460 грн.

В то же время, средства за уже приобретенные поездки на карте «Ровно» не теряются. Воспользоваться ими можно в течение 90 дней после изменения тарифной политики.

Предварительная корректировка стоимости произошла осенью 2025 года. Тогда проезд электротранспортом в зависимости от способа расчета стоил 12–14 грн, а автобусная поездка – 18 грн.

Теперь подорожание проезда в Ровно охватило оба основных вида общественного транспорта. Новые суммы применяются к пассажирам, совершающим поездки после вступления решения исполкома в силу.

Следовательно, жителям города придется учитывать новые расценки при планировании ежедневных расходов на дорогу.

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