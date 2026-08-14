Дефицит продуктов в Одесской области при неблагоприятном сценарии может затронуть прежде всего отдельные сезонные категории.

Дефицит продуктов в Одесской области на неделю с 12 по 18 августа может быть связан со сложным сезоном для картофелеводов, ведь продолжительная жара и нехватка осадков уже повлияли на формирование клубней, сообщает издание Politeka.net.

Наибольшие трудности производители наблюдали при бутонизации и цветении. Именно тогда культура нуждается в достаточном запасе воды, однако из-за пересушенной почвы растения не получали необходимого количества влаги.

По словам директора Института картофелеводства НААН Украины Николая Фурдиги, температурные периоды свыше +37 °C создавали для насаждений значительную нагрузку. Растения тратили больше воды на охлаждение, из-за чего меньше ресурсов оставалось для развития клубней.

Погодные риски затронули даже поля с орошением. После шестидневного температурного стресса потери урожайности на поливных площадях могли составить около 7 тонн с гектара.

В то же время, нынешние закупочные расценки остаются относительно низкими. Из-за активного сбора ранних сортов и желания аграриев быстрее реализовать продукцию картофель закупают примерно по 6,5–7 грн за килограмм.

Ситуация может смениться осенью. По прогнозу специалиста, в конце октября или начале ноября стоимость овоща способна подняться примерно на 30%.

На дальнейшее движение цен влияют несколько факторов: фактический объем сбора, погодная ситуация и способность фермеров сохранять урожай до холодного сезона.

Если осенью предложение значительно сократится, это создаст дополнительное давление на розничный сегмент. В то же время говорить об общенациональной нехватке продовольствия пока нет оснований.

Экономист Олег Пендзин обращает внимание на другой аспект: для населения более важной проблемой может стать не физическое отсутствие товаров, а снижение покупательной способности.

Таким образом, Дефицит продуктов в Одесской области при неблагоприятном сценарии может затронуть прежде всего отдельные сезонные категории, в частности картофель. Окончательная картина станет ясно после завершения сбора и оценки запасов на осенне-зимний период.

Источник: AgroWeek

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