Українців попередили про тривалі та планові графіки відключення світла у Чернігівській області, що заплановані на 16 серпня, в неділю, пише Politeka.net.
Графіки відключення світла у Чернігівській області на 16 серпня вводять за окремими адресами. Час знеструмлення відрізнятиметься залежно від населеного пункту та конкретної ділянки мережі. Для частини споживачів обмеження триватимуть кілька годин, водночас деякі адреси залишаться без електрики на значно довший період.
За даними АТ «Чернігівобленерго», найтриваліше обмеження серед зазначених адрес у населеному пункті Корюківка заплановане з 08:00 до 19:00. Таким чином, електроенергія може бути відсутня протягом 11 годин поспіль. До графіка увійшли такі адреси:
- 1-й Перемоги — 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22
- 2-й Перемоги — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
- Братчикова — 1, 3
- Бутівська — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 36/1
- Бутівський — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 8/1, 8/2
- Василя Журби — 2
- Василя Стуса — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 53, 55, 57, 34а, 34б, 36а
- Вокзальна — 8, 10, 12, 14, 18, 19, 1А, 20, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 5В, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 8а, 8Б, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104в, 104, 104б, 106а, 106, 10а, 16/1, 22а, 23А, 32а, 40а, 42а, 88а, 94а
- Вокзальний — 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 13, 18, 3а, 6А, 22Б
- Довженка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42
- Дружби — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 82, 22а, 25а, 37а
- Дудко — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 2а, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 17А, 39/1, 46Г
- Енергетична — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 3а
- Європейська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16
- Індустріальна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 10а, 11а, 27А
- Індустріальний — 2, 4, 6, 8, 10, 1А
- Озерна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1а
- Перемоги — 8, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 77А
- Ринкова — 11, 13, 16, 18, 20, 18Б
- Соборна — 56, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 76, 78, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 149б, 149, 149а, 151а, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 183а, 185, 187
- Софії Русової — 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 5А, 60, 62, 68, 10/2, 30/1, 45/2
- Чернігівська — 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 66, 51а, 56а, 64а, 64б, 68а
- Ярослава Мудрого — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 96, 98, 100, 100а, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 136, 76а, 98а, 98б
Водночас ще довший період без електропостачання передбачений у місті Новгород-Сіверський. За окремими адресами світло планують відключити з 08:00 до 20:00, тобто обмеження триватиме до 12 годин. До переліку потрапили будинки на визначених вулицях міста:
- Акуленко — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2а, 3а, 3б, 3В, 3г, 3д, 4б, 7а, 22а
- Алєксєєва — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 24, 26, 30
- Анатолія Комоси — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23
- Базарна — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 5а, 6а, 8а, 10/2, 13А, 17Б, 21/4, 21/8, 21/3, 24А, 25/1, 26А, 28А
- Благовіщинська — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 2б, 2г, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 3а, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 56, 58, 60, 62, 63, 64, 66, 8а, 15а, 17а, 36а, 39а, 40а, 41а, 41б, 41в, 41г, 47а, 48а, 48б, 48в, 50а, 51а, 52а, 54а, 60а, 62а, 64а, 64б, 66а
- Болгарська — 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 24, 25
- Бондарівська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 8а, 17а, 31а
- Бондарівський — 4, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19
- Будівельників — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 1а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 73, 75, 24а, 30а, 32а, 36б, 61а
- Варваринська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 5а
- Варлаама Шишацького — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 12а, 14а, 14б, 14в, 15а, 18а
- Весняна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 22а, 42а, 42б, 42в, 42г, 46а, 62а, 66а, 82а
- Весняний — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17
- Вишнева — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1а
- Владислава Шинкаренка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 1г, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 7а, 9а, 9б, 9Г, 9д, 9Е, 12а, 16б, 19а, 29а, 33а, 38а, 40а, 42а, 46а
- Воздвиженська — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2б, 30, 32, 34, 36, 38, 3а, 3б, 3в, 40, 42, 44, 46, 48, 4а, 4б, 4в, 4г, 50, 9а
- Вокзальна — 8, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 9а, 17б, 22а, 22б, 27а, 27г, 34а, 36а, 45а, 50а, 54б, 64а, 68а, 72а, 80а, 80б, 80в, 82а, 82г, 84а, 86а, 94А, 96а
- Вокзальний — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 1а, 21, 23, 25, 27, 2а, 3а, 13а, 17а
- Волкова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10а
- Володимира Науменка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 2а, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 66, 68, 16а, 18а, 35а, 40а, 43б, 49а, 55а, 55б, 55в, 57а, 58а, 62а
- Воскресенський узвіз — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 8а, 8б, 22а
- Газовий — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 12
- Гайова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 3а, 18а, 26а
- Гайовий — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 18а, 22А, 25а, 25б
- Героїв Крут — 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 44, 75, 48а, 51а
- Героїв Чорнобиля — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 1б, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 2а, 2б, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 4а, 4б, 50, 52, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 92, 96, 23а, 25а, 30а, 34а, 36а, 40а, 48а, 66а, 82а
- Гетьманська — 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 8а
- Гімназична — 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 7а
- Гоголя — 31Б
- Грушевського — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3а, 25а, 27а, 27б
- Дем'яна Ігнатовича — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 14а
- Деснянська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 2б, 6А
- Домотканівська — 10, 12, 14
- Дружби — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 1а, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 3а, 3в, 3г, 9а, 13а, 19а, 21а, 23а, 24а, 24б, 25а, 26а
- Заводський — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 3а, 4а, 7а, 1/1
- Залінійна — 15, 20, 21, 23, 25, 31, 37, 39, 41, 45, 47, 41А, 45а
- Замкова — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 1Б, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2а, 5А, 10а, 10б, 15а, 17а, 17б, 24а
- Захисників України — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 15А, 24а, 34а, 34Б, 37а, 41/2, 43А, 9/5
- Зелена — 24
- Івана Богуна — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102а, 104, 106а, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 116а, 118, 11а, 120, 122а, 122, 122б, 122в, 124, 126, 126а, 128а, 128б, 12а, 130, 132, 134а, 134, 136а, 136, 138, 13а, 140, 16а, 19а, 25а, 35а, 37а, 47а, 49а, 49б, 51а, 56а, 58а, 61а, 62а, 64а, 68а, 69а, 73а, 74а, 76а, 77а, 78а, 78б, 78в, 79а, 80а, 81а, 83б, 88а, 96а
- Івана Мазепи — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 38, 15а, 17а, 30а
- Іллі Буяльського — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 4а, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 5а, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 85, 87, 8а, 11а, 13а, 25а, 29а, 39а, 40а, 40б, 40В, 44а, 49а, 49б, 51а, 51б, 55а, 67а, 81а
- Князя Ігоря — 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 1Б, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2А, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 9а, 9б, 1/1, 11/3, 13/4, 22/2, 22/4, 22Б, 24/1, 32а, 34а, 40А, 46/2, 50/3, 5/1, 52/1, 9А/11
- Козацька — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 3а, 6а, 8а, 8б, 8в, 10а, 10б, 13а, 14а, 21а, 27в, 37/2
- Козацький — 10
- Корольова — 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14а
- Кринична — 7а
- Крутий узвіз — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9а
- Купців Сорокіних — 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 1а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 2а, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 4а, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 68, 70, 74, 76, 20а, 30а, 54а, 56а, 58а
- Ладійна — 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 2а, 4а, 4б, 8А, 13а, 18а, 19а
- Л.Барановича — 7, 9, 15
- Левка Лук'яненка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2А, 30, 31, 12а, 15а, 17а, 21а
- Майстренка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 15, 17, 1а, 4А, 6А, 8А
- Максима Шульги — 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 7б, 11а, 12а, 18а, 21а, 32а, 37а
- Мальовнича — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 1а, 20, 22, 24, 2а, 16а, 18а, 18б, 20а, 20б, 24а, 30а
- М.В. Гоголя — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 1б, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 4а, 4б, 50, 51, 53, 8а, 8б, 10а, 16а, 19а, 19б, 22а, 23а, 33а, 33в
- Миколаївська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 5а, 10а, 18А
- Мира — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 2а
- Миру — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 1б, 1в, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 18а, 23а
- Михайла Максимовича — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 7а, 58а, 58б, 60а, 64а, 73а
- Михайла Чалого — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 25а
- Молодіжна — 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 14а
- Монастирська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 1а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 2б, 4а, 7а, 13а, 20а, 22а, 26а
- Набережна — 2, 6, 10, 12
- Незалежності — 1, 3, 5, 7, 9, 5а
- Нова — 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22
- Об'єднана — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 4а
- Олександра Довженка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 1а, 20, 2а, 10А, 20а
- Осінній — 2, 3, 4, 5, 6, 10, 1а
- Паркова — 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 1а, 21, 23, 2а, 2б, 5а
- Південна — 2, 3, 4, 5, 6, 2А, 4А
- Підгорного — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 1а, 3а, 6а
- П.Куліша — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20
- Покровська — 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 10а, 13а, 30а, 30б, 37а, 53а, 53б, 66б
- Поліська — 1, 2, 5, 10, 12, 18, 21, 24, 25, 30, 42, 44
- Польова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 7а
- Поштова — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 3а, 3Б, 4А
- Приміська — 4, 6, 10, 1а
- Пробудження — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 12а, 13а, 22а
- Проектна — 43, 41в
- Промислова — 3, 7, 9, 15/1
- Путивльська — 1, 4, 5, 6, 7, 12, 15, 18, 19, 20, 23
- Рачинських — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 1а
- Революції Гідності — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 1а, 1б, 1в, 1г, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 2а, 2б, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 3а, 3Б, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 5а, 60, 61, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 76, 78, 80, 84, 86, 88, 8а, 90, 92, 94, 98, 100а, 100, 102, 104, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 11а, 120а, 120, 122, 124, 124а, 128, 130, 134а, 134, 136, 136В, 136б, 138а, 138, 140, 142, 167, 24а, 30а, 32а, 44а, 45а, 45б, 51а, 53а, 55а, 57а, 57б, 64а, 72а, 78а, 80а, 86а
- Решетилівська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1а, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 11а, 16а, 21а, 29а, 29б, 29в, 29г, 29д, 33а, 36а, 37а, 40а, 42а, 46а, 47а, 49а, 50а, 51а, 53а, 67а, 67б, 69б, 69в, 71а, 73а, 74а, 76а, 77а, 80а, 82а, 87а, 91а
- Робоча — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 3а
- Робочий — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11
- Садова — 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 1а, 20, 22, 26, 28, 2а, 2б, 2г, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 4а, 6а, 12а, 20а
- Самоквасова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 26, 7а, 11а, 20а
- Свободи — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 15а, 28а, 30а, 32а, 34б, 36а, 36б, 52а, 54а, 54б, 56а
- Слобідська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 22а, 26а, 29а, 36а, 46а, 52а, 54а, 56А
- Смолянського — 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 7а, 10а, 13а, 27а, 27б, 51а
- Соборна — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 6а, 10а, 18а
- Спаська — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 1а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 3а, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 62, 9а, 11а, 11б, 13а, 15а, 15б, 17а, 17в, 21а, 23а, 25а, 26а, 34а, 60а
- Спаський — 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 9а, 11а
- Сухомлинівська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 5б, 12а, 15а
- Сухомлинівський — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 12а, 13а, 14а, 15а, 15в, 28а
- Східна — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 1а
- Тимошенко — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24
- Тихий — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 13а, 15а, 17а
- Уралова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19
- Успенська — 18, 27, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 72, 74, 78, 23а, 25А, 31а, 33а, 33б, 33в, 35а, 35б, 48а, 50а, 50В, 50Д, 62А
- Ушинського — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 5а, 7а, 15а, 15б, 16а, 19а, 21а, 23а
- Федора Радуса — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 1а, 9а
- Червона гірка — 1
- Чернігівська — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 26, 31, 32, 33, 40, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 63, 67, 69, 71, 79, 85, 89, 93, 97, 101, 103, 103а, 111, 117, 119, 121, 125, 129, 139, 141, 142, 143, 144, 146, 147, 148, 151, 153, 154, 155, 156, 160, 162, 166, 168, 75б, 83а, 97а
- Чернігівський — 1, 3, 5
- Шевченка — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 9а, 120, 23Г, 5/5
- Ювілейна — 2, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 20а
- Ювілейний — 12
- Ярославни — 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 19а, 29а
- Яружна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 15, 1а, 2а, 2б, 5а
- Ященка — 1.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, 2000 грн для пенсіонерів та людей з інвалідністю в Чернігівській області: куди звернутися за грошовою допомогою до 20 серпня.
Також Politeka повідомляла, Доплати для пенсіонерів у Чернігівській області: які суми може бути нараховано українцям.
Як повідомляла Politeka, Без укриття й опалення: на Чернігівщині перевірили модульне містечко для ВПО.