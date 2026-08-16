Подорожание продуктов в Запорожье за ​​последний месяц коснулось нескольких категорий — рыбы, бакалеи и мясных изделий, сообщает издание Politeka.net.

Самая существенная смена пришлась на сырокопченую колбасу «Алан Брауншвейская». Упаковка весом 375 грамм сейчас стоит 380,54 грн. Еще 14 июля средний ценник составил 306,34 грн. Таким образом, за месяц продукт прибавил 74,20 грн.

В июле средняя стоимость этой позиции у Metro составила 343,44 грн. На 13 августа в этой сети за упаковку просят уже 380,54 грн.

Заметные изменения произошли и на рынке рыбы. Килограмм свежемороженой скумбрии в настоящее время в среднем стоит 343,49 грн. В начале изучаемого периода, 14 июля, показатель был на уровне 338,49 грн. В месяц разница составила 5 грн.

В то же время, цены между торговыми сетями отличаются. В Metro килограмм скумбрии можно приобрести за 316,94 грн., тогда как Auchan и Novus установили цену 354 грн. У Megamarket аналогичная позиция стоит 349 грн.

Для сравнения, среднемесячная стоимость скумбрии в июле составила 321,48 грн. Самый низкий показатель тогда был у Auchan – 307,23 грн, а самый высокий – у Megamarket, где килограмм стоил 339,93 грн.

Выросла также цена пшеничной муки «Хуторок». За упаковку весом 2 кг сейчас придется заплатить 74 грн. 14 июля средний уровень составил 70,96 грн, то есть за месяц прирост составил 3,04 грн.

В июле средняя цена такой фасовки была 70,96 грн. В Novus ее продавали за 67,92 грн., а Megamarket покидал ценник на уровне 74 грн.

Подорожание продуктов в Запорожье заметно сказалось на мясной продукции. Если колбаса за месяц прибавила более 70 гривен, то скумбрия и мука подорожали значительно более умеренно.

Следует учитывать, что указанные показатели отражают ценовую ситуацию на конкретные даты. Стоимость товаров может изменяться в зависимости от торговой сети, акций и обновления ассортимента.

Потому перед покупкой потребителям целесообразно проверять актуальные предложения нескольких магазинов. Это особенно важно для товаров с заметным различием между ценниками.

Источник: Минфин

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