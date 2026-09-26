Подорожание проезда в Днепропетровской области продолжается: с 1 октября маршрутки Кривого Рога будут возить пассажиров за 25 гривен — это уже третье повышение тарифа за год.

Подорожание проезда в Днепропетровской области продолжается: с 1 октября проезд в маршрутках Кривого Рога будет стоить 25 гривен. Объявления о новом тарифе уже появились у перевозчиков, сообщает «Первый Криворожский».

Это уже третье повышение стоимости проезда в городе за 2026 год. С 1 мая тариф в маршрутках вырос с 15 до 20 гривен, а с 15 августа — до 23 гривен. Теперь пассажиры будут платить 25 гривен за одну поездку.

Новая цена не превышает предельную стоимость проезда, которую исполком Криворожского горсовета утвердил весной. Согласно решению от 24 апреля 2026 года, максимальная стоимость одной поездки составляет 25 гривен. Перевозчики могут устанавливать тариф самостоятельно, но не выше этого предела.

Поэтому для повышения цены с 23 до 25 гривен новое решение исполкома не требуется. В отделе транспорта и связи исполкома объясняли: перевозчики имеют право пересматривать стоимость проезда, когда дорожают топливо и смазочные материалы.

Именно топливо и стало главным аргументом. Когда в апреле утверждали предельный тариф, в расчетах использовали цену около 72 гривен за литр. В августе средняя стоимость топлива на АЗС города достигла около 92,90 гривни, а в конце сентября дизель стоит в среднем около 99,90 гривни за литр.

С начала октября пассажирам маршруток Кривого Рога стоит готовиться к оплате 25 гривен за поездку — если перевозчики и дальше будут держать цену на предельном уровне.

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