Доплаты для пенсионеров в Харьковской области начисляют за каждый полный год страхового стажа сверх нормы. В Пенсионном фонде Украины объяснили, как считается такая надбавка и кто на нее имеет право.

Пенсионные доплаты в Харьковской области начисляют за каждый полный год страхового стажа сверх определенной нормы. Как сообщает Пенсионный фонд Украины, надбавку за сверхнормативный стаж добавляют к пенсии по возрасту.

Кто имеет право на доплату

Доплаты для пенсионеров в Харьковской области получают те, кто отработал больше нормы. Мужчинам для этого нужно иметь более 35 лет страхового стажа, женщинам — более 30 лет. Для пенсий, назначенных до 1 октября 2011 года, порог ниже: 25 лет — для мужчин и 20 лет — для женщин.

Как считается надбавка

За каждый полный год стажа сверх нормы к размеру пенсии добавляют 1% от суммы, исчисленной согласно статье 27 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". При этом за год надбавка не может превышать 1% минимального размера пенсии по возрасту.

Имеющийся у человека сверхнормативный стаж не могут ограничить — его учитывают полностью. Минимальный размер пенсии по возрасту для лиц с полным нормативным стажем устанавливается на уровне прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, определенного законом.

Куда обращаться на Харьковщине

Чтобы проверить начисление надбавки, жители Харьковской области могут обратиться в сервисные центры Пенсионного фонда региона или позвонить в контакт-центр: 0 800 503 753 (бесплатно по Украине), (044) 281-08-70, (044) 281-08-71. Электронная почта — info@pfu.gov.ua.

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