Денежная помощь во Львовской области доступна пострадавшим от войны семьям: «Каритас-Спес» Львовской Архидиоцезии объявил набор участников в проект «Семья семье: Индивидуальная поддержка». Одно домохозяйство может получить 43 200 гривен.

Помимо программ бесплатного жилья для ВПЛ во Львовской области, в регионе стартовала и новая денежная программа. Как сообщает портал «де Допомога», «Каритас-Спес» Львовской Архидиоцезии Римско-Католической Церкви открыл регистрацию участников в проект «Семья семье: Индивидуальная поддержка».

Проект действует сразу в четырёх областях — Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой. Цель — поддержать семьи и лиц, пострадавших от последствий войны, и помочь восстановить финансовое состояние и источники дохода. Денежная помощь во Львовской области составляет 43 200 гривен на одно домохозяйство.

Кто может подать заявку

Претендовать на деньги могут многодетные семьи, воспитывающие троих и более детей, а также домохозяйства, в составе которых есть люди с инвалидностью. Важное условие: заявитель не должен был ранее получать денежную помощь в рамках других проектов «Каритас-Спес Украина» или других благотворительных организаций в Украине.

На что можно потратить средства

Полученную сумму разрешено направить на профессиональное обучение или переквалификацию, закупку сельскохозяйственных материалов и оборудования — семена, оборудование, животных, а также на открытие или развитие собственного дела.

Как подать заявку

Для участия нужно скачать грантовую заявку, заполнить её и через форму предварительной регистрации прикрепить готовый документ. Для заполнения формы понадобится войти в Google-аккаунт. К рассмотрению принимают только полностью заполненные заявки без пропущенных разделов.

Срок реализации — с сентября по декабрь 2026 года, а последний день регистрации — 27 ноября 2026 года. Количество мест и грантов ограничено, поэтому форму могут закрыть автоматически после набора нужного количества заявок. Консультацию дают по телефону +380 97 464 92 36 (вторник и четверг с 11:00 до 15:00) или по почте caritas.spes.granty@gmail.com.

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