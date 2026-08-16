Подорожчання продуктів у Запоріжжі найпомітніше позначилося на м’ясній продукції.

Подорожчання продуктів у Запоріжжі за останній місяць торкнулося одразу кількох категорій — риби, бакалії та м’ясних виробів, повідомляє видання Politeka.net.

Найсуттєвіша зміна припала на сирокопчену ковбасу «Алан Брауншвейська». Упаковка вагою 375 грамів зараз коштує 380,54 грн. Ще 14 липня середній цінник становив 306,34 грн. Таким чином, за місяць продукт додав 74,20 грн.

У липні середня вартість цієї позиції в Metro становила 343,44 грн. Станом на 13 серпня у цій мережі за упаковку просять уже 380,54 грн.

Помітні зміни відбулися і на ринку риби. Кілограм свіжомороженої скумбрії нині в середньому коштує 343,49 грн. На початку досліджуваного періоду, 14 липня, показник був на рівні 338,49 грн. За місяць різниця склала 5 грн.

Водночас ціни між торговельними мережами відрізняються. У Metro кілограм скумбрії можна придбати за 316,94 грн, тоді як Auchan та Novus встановили ціну 354 грн. У Megamarket аналогічна позиція коштує 349 грн.

Для порівняння, середньомісячна вартість скумбрії у липні становила 321,48 грн. Найнижчий показник тоді був в Auchan — 307,23 грн, а найвищий — у Megamarket, де кілограм коштував 339,93 грн.

Зросла також ціна пшеничного борошна «Хуторок». За упаковку вагою 2 кг зараз доведеться заплатити 74 грн. 14 липня середній рівень становив 70,96 грн, тобто за місяць приріст склав 3,04 грн.

У липні середня вартість такої фасовки була 70,96 грн. У Novus її продавали за 67,92 грн, а Megamarket залишав цінник на рівні 74 грн.

Подорожчання продуктів у Запоріжжі найпомітніше позначилося на м’ясній продукції. Якщо ковбаса за місяць додала понад 70 гривень, то скумбрія та борошно подорожчали значно помірніше.

Варто враховувати, що наведені показники відображають цінову ситуацію на конкретні дати. Вартість товарів може змінюватися залежно від торговельної мережі, акцій та оновлення асортименту.

Тому перед покупкою споживачам доцільно перевіряти актуальні пропозиції кількох магазинів. Це особливо важливо для товарів із помітною різницею між цінниками.

Джерело: Мінфін

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