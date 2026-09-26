Начало отопительного сезона 2026 в Днепре выходит на финальный этап — регион технически готов к подаче тепла почти на 90%. Коммунальщики капитально отремонтировали 19 котлов, шесть установили новых и заменили около 1,5 тысячи километров теплосетей.

Начало отопительного сезона в Днепропетровской области в 2026 году выходит на финальный этап — регион технически готов к подаче тепла почти на 90%. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, пишет «Наше місто».

Коммунальные службы продолжают ремонтировать и заменять котлы и тепловые сети, а также готовить к зиме предприятия тепло- и водоснабжения. Всего в области заменили или реконструировали почти 1,5 тысячи километров теплосетей.

Отдельно специалисты капитально отремонтировали 19 котлов и еще шесть установили. К запуску подготовили почти тысячу котельных — это основа для стабильного тепла в жилых домах и социальных учреждениях.

В области также реализуют План устойчивости: энергетические объекты и предприятия водоснабжения оснащают резервными источниками питания, блочно-модульными котельными и когенерационными установками. За восемь месяцев в регионе ввели более 120 МВт дополнительных мощностей альтернативной генерации.

Когда включат отопление в Днепре

Подготовку к отопительному сезону в области начали еще в феврале, рассказал Александр Ганжа. Конкретной календарной даты старта нет: по постановлению Кабмина №830 отопление включают после трех суток, когда среднесуточная температура держится на отметке +8°C или ниже.

Тот же порог действует и для завершения сезона. То есть начало отопительного сезона 2026 в Днепре зависит прежде всего от погоды: тепло в дома начнет поступать, как только на улице стабильно похолодает.

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