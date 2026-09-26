Денежная помощь в Тернопольской области — не единственная тема, которая волнует жителей на этой неделе: 26 сентября в Тернополе несколько улиц временно остались без воды из-за аварии на водопроводе.

Об аварийном прекращении водоснабжения сообщило издание tenews.org.ua со ссылкой на коммунальное предприятие «Тернопольводоканал». Повреждение произошло непосредственно на водопроводе, поэтому коммунальщики вынужденно перекрыли подачу воды, чтобы устранить утечку.

Какие улицы остались без воды

По состоянию на утро 26 сентября без центрального водоснабжения остались улица Евгения Гребенки, улица Садовая, улица Софии Стадниковой, а также дома 40А и 40В.

Ближе к середине дня 26 сентября подачу воды обещают восстановить, если ремонтные бригады уложатся в график.

Где набрать питьевую воду

Пока идут работы, жители могут воспользоваться колонками-качалками и бюветами с питьевой водой. Все такие точки отмечены на интерактивной карте водоканала, поэтому найти ближайшую можно за несколько кликов.

За обновлениями о сроках рекомендуют следить на официальных страницах КП «Тернопольводоканал», поскольку график завершения ремонта может сместиться в зависимости от сложности повреждения.

Ранее Politeka сообщала, ограничение движения в Тернополе 24 сентября: коммунальщики предупредили, какую улицу затронет.

Также Politeka сообщала, поезд «Львов — Тернополь» изменил время отправления: теперь уходит в 09:00.