Начало отопительного сезона 2026 в Запорожье приближается: специалисты концерна «Городские тепловые сети» завершают ремонтную кампанию и проверяют готовность оборудования к запуску тепла.

Начало отопительного сезона в Запорожье приближается вместе с масштабной подготовкой — в течение межотопительного периода специалисты концерна «Городские тепловые сети» ремонтировали и обновляли оборудование котельных, насосных станций и тепловых сетей.

На одном из объектов концерна заменили 614 метров трубопроводов и 110 единиц запорной арматуры. Из них 36 единиц приходится на котельное оборудование, а еще 74 — на тепловые сети.

Что именно обновили тепловики

Кроме труб, на объекте установили три сальниковых компенсатора: один диаметром 500 миллиметров и два — по 300 миллиметров. Такие элементы компенсируют температурные расширения трубопроводов и предотвращают их разрыв при изменении нагрузки.

На насосной станции смонтировали новый подпиточный насос и современный понижающий насос. По словам начальницы участка производства тепловой энергии Алёны Пашкульской, новое оборудование позволит автоматически поддерживать необходимое давление в сети, плавно его регулировать и уменьшить потребление электроэнергии.

Что это даст жителям зимой

Вместе с сетями заменили 206 люков. Обновление изношенных трубопроводов и оборудования должно снизить риск аварий и помочь обеспечить стабильную работу системы теплоснабжения зимой.

Сейчас тепловики завершают запланированные работы и проверяют готовность оборудования к началу отопительного сезона. Об этом сообщили в Запорожском городском совете.

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