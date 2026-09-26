Доплаты для пенсионеров во Львовской области могут оформить неработающие военные пенсионеры, которые содержат нетрудоспособных членов семьи. В Пенсионном фонде объяснили, кому назначается надбавка и какие документы для этого нужны.

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Кому начисляют надбавку

Как объясняют в Пенсионном фонде Украины, доплату назначают неработающим пенсионерам-военнослужащим, которые получают пенсию за выслугу лет, а также неработающим лицам с инвалидностью, получающим пенсию по инвалидности. Главное условие — на их иждивении находятся нетрудоспособные члены семьи.

Размер надбавки — 50% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, на каждого такого иждивенца. То есть чем больше нетрудоспособных родственников на иждивении, тем больше общая сумма доплаты.

Кого считают нетрудоспособным членом семьи

Перечень таких лиц определён в статье 30 Закона Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» от 9 апреля 1992 года № 2262-XII. К ним относятся, в частности, несовершеннолетние дети, дети, которые продолжают обучение, родители или супруг/супруга, достигшие пенсионного возраста или имеющие инвалидность.

Вместе с тем надбавку не дают на тех членов семьи, которые сами получают пенсию из солидарной системы, государственную социальную помощь как лица без права на пенсию, помощь лицам с инвалидностью с детства или на детей одиноким матерям.

Какие документы нужны для доплаты

Для оформления надбавки военный пенсионер подаёт заявление в сервисный центр Пенсионного фонда. Понадобятся:

паспорт;

идентификационный код;

документы о родственных связях с иждивенцем — свидетельство о рождении, свидетельство о браке или соответствующее решение суда;

документы, подтверждающие нахождение члена семьи на иждивении.

Если в семье двое или больше пенсионеров совместно содержат одного нетрудоспособного родственника, надбавку назначают только одному из них — по их выбору. Пенсионер может выбрать, что выгоднее: оформить надбавку на иждивенца или оставить за членом семьи собственную пенсию либо социальную помощь.

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