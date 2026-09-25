Денежная помощь в Запорожской области доступна уязвимым семьям, пострадавшим от войны: размер выплаты вырос до 10 800 гривен на человека за шесть месяцев. Рассказываем, кто и как может подать заявку.

Денежная помощь для ВПЛ в Запорожской области теперь предоставляется на новых условиях — Запорожский благотворительный фонд «Єдність» за майбутнє принимает заявки на многоцелевую денежную помощь для уязвимых семей, проживающих в громадах в зоне 0–50 км от линии фронта (Запорожский район). Программа действует в рамках проекта при поддержке Гуманитарного фонда для Украины.

Изменился и размер выплаты, и порог дохода. Теперь помощь составляет 10 800 гривен на человека за шесть месяцев (1800 гривен ежемесячно), а не за три месяца, как раньше. Выплата осуществляется одним траншем — сразу вся сумма за полгода. В то же время минимальный доход для семьи подняли с 6318 до 8422 гривен на человека: чтобы претендовать на помощь, семья должна получать меньше этой суммы в месяц на каждого члена семьи.

Кто может обратиться за помощью

На поддержку могут претендовать внутренне перемещенные лица, местные жители и те, кто вернулся домой, из категорий: семьи с детьми и взрослыми с инвалидностью; родители или опекуны, воспитывающие одного и более детей; одинокая мать или одинокий отец; многодетные семьи (трое и более детей до 18 лет); семьи, где пожилые люди 60+ являются опекунами несовершеннолетних детей; семьи, где родители потеряли работу и не имеют дохода. Приоритет отдают гражданским раненым, лицам с онкозаболеваниями и семьям, потерявшим кормильца.

Максимальное количество человек в семье, которые могут получить помощь, — пятеро. То есть наибольшая сумма составляет 54 000 гривен на семью за шесть месяцев. От семьи принимается только одна заявка, которую заполняет взрослый представитель. Важно: если вы уже получаете денежную помощь от другой международной организации за тот же период, фонд предоставить помощь не сможет.

Как подать заявку

Зарегистрироваться можно через онлайн-анкету по ссылке, которую фонд периодически открывает на своей странице для жителей Запорожской области (Запорожский район). Анкета заполняется примерно 20–40 минут, поэтому специалисты советуют заранее подготовить документы. Обработка заявок длится от 7 до 10 рабочих дней; если заявку одобрили, с заявителем свяжутся по указанным контактам. Документы для верификации нужно отправить в течение 3–5 дней.

Консультации предоставляет колл-центр фонда по номеру 067-106-53-40, который работает с 9:00 до 14:00 в будние дни. Денежная помощь предоставляется бесплатно: если за заполнение анкеты или выплату требуют деньги или услуги, следует сразу отказаться и сообщить через форму обратной связи на сайте фонда.

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