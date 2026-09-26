Начало отопительного сезона 2026 в Харькове приближается — коммунальщики завершают ежегодный «осенний осмотр» жилого фонда и рассказали, сколько из 7754 домов города уже готовы к подаче тепла.

Подготовка к отопительному сезону в Харькове выходит на финишную прямую — коммунальные службы завершают ежегодный «осенний осмотр» жилого фонда города. По словам сотрудника КП «Житлокомсервіс» Валерия Курцева, проверке подлежат многоэтажки, особенно те, что были повреждены в результате обстрелов.

«Осенний осмотр» — это комплексное мероприятие, во время которого осматривают состояние кровель, инженерных сетей, подъездов, отмосток и входных групп, а также проверяют исправность лифтов и лифтового хозяйства. Проверку проводят комиссионно вместе с представителями ХТМ. Выявленные недостатки фиксируют в плане ремонта, а то, что можно исправить сразу, — устраняют на месте: затыкают трубы, укрепляют теплоизоляцию, восстанавливают освещение и закрывают тепловой контур дома.

Когда дом считают готовым к зиме

Критерии готовности, которые называет Валерий Курцев, конкретны: система отопления должна быть заполнена, опрессована и теплоизолирована, в подвалах и на технических этажах не должно быть протечек, кровли — отремонтированы, а системы освещения и лифты — исправны.

По состоянию на сегодня из 7754 жилых домов Харькова подготовлено 7002 — это 90 процентов жилого фонда. «Осенний осмотр» длится до 25 сентября, и сейчас все выявленные во время проверок замечания выполнены.

Когда в Харькове включат отопление

Начало отопительного сезона 2026 в Харькове не имеет единой даты: решение принимают органы местного самоуправления в зависимости от температуры воздуха. Согласно постановлению Кабмина №830, отопление включают после трех суток, в течение которых среднесуточная температура держится на отметке +8°C или ниже. Та же граница действует и для завершения сезона весной.

Что еще готовят к холодам

Вместе с жилыми домами коммунальщики проверяют котельные, теплосети, а также школы, детские сады и больницы. Цель подготовки — обеспечить стабильную работу систем отопления и надлежащие условия для жителей города в зимний период.

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