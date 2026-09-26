Денежная помощь в Сумской области доступна переселенцам, эвакуированным и тем, кто вернулся домой, — по обновленной программе УВКБ ООН выплаты достигают 12 300 гривен на человека.

Денежная помощь в Сумской области с апреля 2026 года выплачивается по обновленным правилам — УВКБ ООН перешло от многоцелевой денежной помощи к подходу «Денежная помощь по приоритетам» (ДПП).

Как пояснили в УВКБ ООН, теперь право на выплаты определяют по совокупности факторов уязвимости и места проживания, а не только по формальному статусу переселенца. Помощь предоставляют для покрытия базовых потребностей — еды, жилья, лекарств.

Поскольку Сумская область граничит с Россией, часть ее громад попадает в категорию прифронтовых территорий (0–50 км от границы). Для уязвимых жителей этих громад предусмотрено направление ДПП 1: 10 800 гривен на человека сроком на 6 месяцев, причем всю сумму могут выплатить одним платежом.

Эвакуированным — тем, кто покинул дом из-за обстрелов, опасности или официального приказа об эвакуации, — назначают ДПП 2. Домохозяйство должно зарегистрироваться в течение 45 дней после выезда. Размер помощи — 12 300 гривен на человека единоразово, сроком на 3 месяца.

Столько же — 12 300 гривен на человека единоразово на 3 месяца — предусмотрено по направлению ДПП 3 для тех, кто пострадал от обстрелов, вызвавших внезапный рост расходов или потерю дохода.

Отдельную выплату получают наиболее уязвимые ВПО, находящиеся в перемещении более 6 месяцев и имеющие право на государственную помощь, но не имеющие возможности ее получить: 2 000 гривен в месяц за взрослого и 3 000 гривен за ребенка или человека с инвалидностью.

Те, кто вернулся к постоянному месту жительства в течение последних 12 месяцев, непрерывно проживает там не менее 3 месяцев и имеет высокий уровень уязвимости, могут рассчитывать на 3 600 гривен в месяц в течение 3 месяцев — в общей сложности 10 800 гривен одним платежом.

Как зарегистрироваться и какие документы нужны

Регистрацию ведут партнеры УВКБ ООН в центрах, работающих и в Сумской области. Перечень пунктов и онлайн-запись в очередь есть на сайте r2p.org.ua. Для регистрации нужны: налоговый номер, паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, справка ВПО (при наличии), iBAN гривневого счета главного заявителя, свидетельства о рождении детей, документ об опеке (при необходимости) и медицинское заключение в случае инвалидности.

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