В случае утверждения предложения, повышение тарифов на воду в Днепропетровской области станет действующим для жителей Павлограда с 2027 года.

Повышение тарифов на воду в Днепропетровской области может затронуть жителей Павлограда уже в 2027 году, ведь местный водоканал предложил новые расценки на централизованное водоснабжение и водоотвод, сообщает издание Politeka.net.

КП «Павлоградводоканал» предлагает установить оплату за подачу воды на уровне 104,69 грн за кубометр , а за отвод стоков – 42,53 грн .

В сумме один кубометр обеих услуг будет стоить 147,22 грн .

Для сравнения, сейчас жители платят 84,01 грн. за водоснабжение и 29,46 грн. за водоотвод. Общая сумма составляет 113,47 грн.

Если предложение будет утверждено, первая услуга подорожает на 20,68 грн, вторая — на 13,07 грн. Общее увеличение составит 33,75 грн или почти 30%.

В горсовете отмечают: речь идет только о расчете предприятия на следующий год. Окончательную стоимость еще не установили.

Жители могут подать замечания или предложения в течение 14 календарных дней со дня обнародования сообщения. Обращение принимают в КП «Павлоградводоканал» по улице Днепровской, 41А или по электронной почте.

Предприятие связывает пересмотр стоимости с будущими затратами на обеспечение работы системы. В частности, в расчетах заложили около 142 млн. грн. в год для приобретения воды.

Отдельно планируется увеличить финансирование ремонта сетей. Расходы должны вырасти примерно с 1,72 млн до 5,42 млн грн ежегодно.

Еще одна значительная статья – оплата труда. Средний заработок сотрудников в плановых расчетах хотят повысить с 20910 до 33997 грн.

На финансовое состояние также влияют долги. По итогам 2025 года предприятие отчитывалось о 79,1 млн грн убытков. В то же время потребители задолжали ему около 125 млн грн, причем более 112 млн приходится на население.

Сам водоканал имеет кредиторские обязательства на сумму более 111 млн. грн. В документе отмечается, что дефицит средств усложняет своевременные расчеты и может вызвать штрафные начисления.

В то же время, уровень оплаты услуг населением превышает 100%. В прошлом году за водоснабжение уплатили 101,3% начисленной суммы, а за водоотвод – 107,8%.

В новом расчете также предусмотрено около 6,78 млн грн прибыли. На предприятии объясняют, что средства должны обеспечить необходимый оборотный ресурс для стабильной работы.

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