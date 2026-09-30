Денежная помощь в Полтавской области от международной организации Mercy Corps: переселенцы и ветераны могут получить от 1000 до 5000 долларов США на открытие или развитие собственного дела в рамках программы BLOOM.

Денежная помощь в Полтавской области для поддержки микробизнеса доступна внутренне перемещенным лицам и ветеранам. Как сообщает отдел экономического развития и инвестиций Чернухинского поселкового совета, международная гуманитарная организация Mercy Corps запустила программу BLOOM для поддержки самозанятых лиц и микробизнеса, пострадавших от войны.

Принять участие в программе могут ВПЛ, зарегистрированные после 2022 года, ветераны с документальным подтверждением статуса, а также местные жители. Для Полтавской, Черкасской и Кировоградской областей участие доступно прежде всего переселенцам и ветеранам, проживающим в регионе.

Финансовую поддержку выделяют в гривневом эквиваленте по курсу НБУ на приобретение приборов, инструментов и оборудования для собственного дела. Самозанятые лица могут получить от 1000 до 3000 долларов США, а зарегистрированные физические лица-предприниматели — от 1000 до 5000 долларов США.

Приоритет будут отдавать домохозяйствам с высокой зависимостью от гуманитарной или государственной помощи. Среди критериев — инвалидность кого-то из членов семьи, статус одинокой матери или отца, трое и более несовершеннолетних детей, возраст от 60 лет или совокупный доход ниже минимальной зарплаты — 8647 гривен на человека в месяц.

Помимо социальной уязвимости, заявители должны показать четкий бизнес-план, реалистичные финансовые расчеты и понимание целевого рынка. Реализуют проект Каритас Украины, «Центр занятости Свободных людей», «АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ» и «ДЕСЯТОЕ АПРЕЛЯ».

Как подать заявку

Подача заявки возможна только после обязательной регистрации на главной странице сайта программы BLOOM. Далее нужно заполнить анкету, указав категорию — ВПЛ, ветеран или местный житель, — состав домохозяйства, уровень дохода и описание бизнес-идеи. Дедлайн подачи — 15 октября 2026 года.

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