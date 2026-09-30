Начало отопительного сезона 2026 в Черниговской области приближается. В Чернигове 473 дома уже получили акты готовности к зиме — это 67% жилищного фонда, который обслуживает АО «Облтеплокомунэнерго».

Пока в Черниговской области решают вопросы денежной помощи жителям, коммунальщики параллельно готовят регион к отопительному сезону — по темпам работ Черниговщина не отстает от общеукраинских показателей. Главное, что влияет на скорость подготовки, — постоянные российские удары, поэтому в области разработали алгоритмы действий на случай критических ситуаций.

«Все районы движутся примерно в одном темпе. С конкретными цифрами я был бы осторожен — зачем врагу знать, на сколько процентов готова Черниговщина? Добавлю лишь, что мы уже многое сделали. Но есть вещи, которые нам еще нужно успеть сделать до зимы. Все районы готовятся к сложной зиме», — рассказал начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в комментарии «Суспільному».

Сколько домов в Чернигове уже готовы к теплу

В Чернигове 473 дома уже получили акты готовности к отопительному сезону 2026/2027 годов. Это 67% жилищного фонда города, который обслуживает АО «Облтеплокомунэнерго».

Когда включат отопление

Начало отопительного сезона 2026 в Черниговской области не имеет единой даты — все зависит от погоды в конкретном регионе. Окончательное решение принимают органы местного самоуправления.

Согласно постановлению Кабмина №830, отопительный период должен начаться не позднее, чем после трех суток, в течение которых среднесуточная температура воздуха составляет +8 °C или ниже. Такая же граница используется и при завершении сезона, когда температура в течение трех суток превышает +8 °C.

Что проверяют коммунальные службы

Коммунальные службы проверяют котельные, теплосети, жилые дома, школы, детские сады и больницы.

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