Начало отопительного сезона 2026 в Одесской области выходит на финишную прямую: уровень готовности общегородской системы теплоснабжения уже превысил 80%.

Начало отопительного сезона в Одессе приближается — общегородская система теплоснабжения уже готова более чем на 80%. Такие данные озвучили в КП «Теплоснабжение города Одессы» после очередного заседания штаба по подготовке к отопительному сезону 2026/2027 годов.

Готовиться к началу отопительного сезона 2026 в Одесской области начали сразу после завершения предыдущего. Специалисты предприятия провели обследование и дефектацию тепловых камер, магистральных сетей и поверхностей нагрева котлов, а также выполнили большинство этапов обязательных гидравлических испытаний для выявления и ликвидации повреждений.

Сейчас продолжаются работы по замене изношенных участков магистральных теплосетей и запорной арматуры. На предприятии также установили современные энергоэффективные насосы и обновили поверхности нагрева котлов.

Один из важнейших этапов подготовки — гидравлические испытания. Именно они позволяют увидеть реальное состояние сетей.

Еще в начале июля готовность отопительного хозяйства города оценивали лишь в 44%. Тогда коммунальщики меняли одну из главных тепломагистралей диаметром 700 миллиметров, которая обеспечивает теплом более 570 объектов, среди них более 60 образовательных и медицинских учреждений. За два с половиной месяца показатель вырос почти вдвое.

КП «Теплоснабжение города Одессы» 27 сентября проводило плановые и аварийно-восстановительные работы на городских теплосетях. Раскопки для определения и устранения повреждений выполняли на улицах Марсельской, 1, Гаванной, 2, Космонавтов, 19/3, Семьи Глодан, 63 и на проспекте Князя Ярослава Мудрого, 20. На улице Нины Строкатой, 14 закрывали раскопку после ранее выполненных ремонтов.

Где шла замена теплотрасс

Прямую замену поврежденных участков теплотрасс выполняли на улицах Крымской, 70, Академика Филатова, 31, Космонавтов, 1а и Святослава Рихтера, 125/4 — там предусмотрен комплекс земляных работ. Ремонтные бригады работали также на улицах Ивана Луценко, 5 и Еврейской, 20-22.

Коммунальщики подчеркивают: именно гидравлические испытания и своевременная замена изношенных участков позволяют избежать аварий во время запуска тепла. Сейчас предприятие продолжает работы на магистральных сетях, чтобы встретить холодный сезон без сбоев.

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