Жителям Хмельницкой области следует проверить поддержку 4G в своем телефоне и SIM-карте Киевстара до 18 августа.

С 18 августа часть населенных пунктов Хмельницкой области оператор Киевстар начнет отказываться от технологии 3G, заменяя ее более современной сетью 4G, сообщает издание Politeka.net.

Изменения будут касаться не всего региона. Они охватят Дунаевцы, Красилов, Нетешин, Пленное, Староконстантинов, Хмельницкий и Каменец-Подольский. Также 3G отключат в Хмельницком и Шепетовском районах.

Информацию об этом предоставляет сама компания Киевстар .

Прекращение работы по старому стандарту не означает потерю мобильной связи. Оператор перераспределяет частоты, чтобы увеличить возможности сети LTE. В дальнейшем компания также будет развивать направление 5G.

Что нужно проверить

Для использования мобильного интернета после перехода телефон и SIM-карта должны поддерживать 4G/LTE .

Совместимость карты можно проверить с помощью комбинации *245*4# . Если SIM устарела, ее бесплатно заменят USIM в магазинах оператора. Номер, подключенный пакет услуг и остаток средств, при этом сохранятся.

На смартфоне следует заранее включить автоматический выбор сети 2G/3G/4G или 5G. Для вызовов рекомендуется активировать VoLTE, если эта функция доступна на устройстве.

Также пользователям рекомендуют установить актуальные обновления операционной системы.

По данным компании, после предварительных этапов сворачивания 3G средняя скорость мобильного интернета в модернизированных зонах увеличилась на 62% . Высвободившиеся частоты должны помочь расширить пропускную способность и повысить скорость LTE.

Следовательно, жителям Хмельницкой области следует проверить поддержку 4G в своем телефоне и SIM-карте Киевстара до 18 августа.

Последние новости:

Ранее Politeka сообщала, тарифы на воду в Одессе могут вырасти более чем в два раза: коммунальщики заявили о намерении пересмотреть цены.

Также Politeka сообщала, тарифы на тепло в Харькове: городские власти рассказали, будут ли повышать цены.

Как сообщала Politeka, новые тарифы на воду в Днепропетровской области: цена взлетит в три раза.