Прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области со 2 по 8 октября обещает постепенное потепление: максимум днем достигнет +20°, минимум составит +15°, осадков синоптики не прогнозируют.

прогноз погоды на прошлую неделю обещал днепропетровцам осеннюю прохладу, однако новая неделя со 2 по 8 октября принесет заметное потепление — днем воздух прогреется до +20°, а осадков синоптики не ожидают.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели дневные температуры в области будут колебаться от +15° до +20°.

В пятницу, 2 октября, днем воздух прогреется до +15°, ночью охладится до +8°. Облачность переменная, осадков не прогнозируют.

В субботу, 3 октября, столбики термометров днем будут подниматься до +16°, а ночью опустятся до +7°. Небо останется малооблачным, без осадков.

В воскресенье, 4 октября, температура днем удержится на отметке +15°, ночью ожидается +8°. Облачность переменная, осадков не будет.

В понедельник, 5 октября, воздух прогреется до +18° днем, ночью похолодает до +9°. Облачность переменная, без осадков.

Во вторник, 6 октября, дневная температура поднимется до +19°, ночная составит +8°. Небо малооблачное, осадков не прогнозируют.

В среду, 7 октября, синоптики обещают самую теплую погоду за неделю — днем до +20°, ночью +10°. Облачность незначительная, без осадков.

В четверг, 8 октября, температура удержится на том же уровне: днем +20°, ночью +10°. Небо малооблачное, осадков не предвидится.

Таким образом, самым теплым днем недели станет среда, 7 октября, с температурой +20°, а самыми прохладными — пятница и воскресенье, когда днем будет лишь +15°. Перепад температур за неделю составляет 5°, осадков в течение всего периода не прогнозируют.

Поскольку днем и ночью разница температур заметна, особенно в начале недели, днепропетровцам стоит одеваться в несколько слоев — теплая кофта или легкая куртка утром и вечером не помешают. Благодаря отсутствию осадков эта неделя хорошо подойдет для прогулок и дел на свежем воздухе, однако из-за снижения ночных температур людям пожилого возраста лучше избегать длительного пребывания на улице после захода солнца.

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