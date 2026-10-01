Оплата за проверку газа в Харькове становится платной для части жителей: в 2026 году в Украине начало действовать обязательное техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей. За визит мастеров газораспределительной компании придется платить отдельно — сумма может достигать 2 000 гривен.

Коммуналка в Харьковской области снова напоминает о себе новыми платежками: этой осенью харьковчанам, которые пользуются газом, придется оплачивать техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей.

Как сообщает OBOZ.UA, оплата за проверку газа в помещении может достигать 2 000 гривен. Наибольшая нагрузка ложится на владельцев частных домов: в «Газсети» уточняют, что сумма доплаты стартует от 1 500 гривен, тогда как в многоквартирных домах расходы делятся между жителями поровну.

К кому могут прийти с проверкой

Обязательное техническое обслуживание касается всех домохозяйств, подключенных к газу. Специалисты газораспределительной компании осматривают внутридомовые сети, котлы и газовые плиты, проверяют герметичность соединений и состояние оборудования. О визите должны предупреждать заранее, поэтому впустить мастеров в помещение нужно, чтобы пройти процедуру без лишних начислений.

Что остается бесплатным

Отдельно стоит поверка газовых счетчиков. В 2026 году плановая поверка для добросовестных потребителей бесплатная — эта процедура уже заложена в тариф на распределение природного газа. Периодичность зависит от класса точности прибора: счетчики класса 1 поверяют раз в два года, а класса 1,5 — раз в восемь лет.

Доплату за поверку требуют только тогда, когда выявлено вмешательство в работу прибора или несанкционированное использование газа. Если же счетчик вышел из строя не по вине владельца, платить за ремонт или замену он не должен.

Что делать, если в платежке появилась лишняя сумма

Если после проверки в платежке вдруг появилась дополнительная сумма за поверку исправного счетчика, соглашаться с ней автоматически не стоит. Сначала обратитесь к оператору газораспределительных сетей и потребуйте письменное объяснение начисления. После демонтажа прибор должны вернуть или заменить в течение двух месяцев, а новый счетчик обязаны установить в течение 15 рабочих дней.

Если срок поверки выпадает на отопительный сезон, процедуру могут перенести — но не позднее чем через три месяца после его завершения. Для Харькова это особенно актуально, ведь отопительный сезон здесь традиционно стартует в октябре.

Ранее Politeka сообщала, в Харьковской области синоптики предупредили о кратковременных дождях с 1 по 7 октября.

Также Politeka сообщала, в ПФУ рассказали, кто из пенсионеров в Харьковской области может получить надбавку.

Как сообщала Politeka, от обороны Харькова — боевой путь 225-го полка Олега Ширяева.