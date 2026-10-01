Подорожание проезда во Львове коснется прежде всего междугородних маршруток: перевозчики анонсировали возможный рост тарифов на 15–20% уже с октября из-за подорожания дизельного топлива, тогда как городской транспорт Львова оставляют без изменений.

Денежная помощь во Львовской области — одна из тем, которой региональная лента Politeka жила последние дни. Теперь перевозчики заговорили о другой перемене для жителей региона: подорожание проезда во Львове и области возможно уже с октября. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовское областное отделение Всеукраинской ассоциации автомобильных перевозчиков.

Перевозчики объяснили, что тарифы на междугородние маршрутки могут увеличиться на 15–20%. Причину называют одну: подорожание дизельного топлива, которое составляет львиную долю в себестоимости любого пассажирского рейса.

Толчком стал рост мировых котировок нефти. Из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке цена барреля преодолела отметку 100–102 доллара, а украинский рынок нефтепродуктов, который на 100% зависит от импорта, болезненно реагирует на такие колебания. В сентябре на АЗС крупных премиальных сетей стандартный евродизель «вплотную подошел» к 99,90 гривни за литр, а фирменные брендовые линейки уже преодолели барьер в 102,90–104,00 гривни за литр.

По прогнозу топливных экспертов, отметка 100 гривень — это лишь начало. До конца года или зимой реален сценарий роста цены дизеля до 115–120 гривень за литр, а при негативном развитии событий — даже до 145 гривень за литр. Дополнительную нагрузку на сети создают постоянные воздушные тревоги и атаки на логистическую инфраструктуру, которые удорожают транспортировку внутри страны.

Как объясняют в ассоциации, корректировка тарифов — вынужденный шаг. Если раньше пассажиры платили условные 100 гривень за междугороднюю поездку, то уже с октября ее стоимость составит 115–120 гривень.

Что будет с ценами на проезд в городе Львов

В 24 Канале подчеркивают: цены на проезд непосредственно во Львове не планируют повышать. Горожане и гости города и дальше будут пользоваться общественным транспортом по действующим тарифам. Поэтому вероятное подорожание касается именно междугородних маршрутов Львовщины, а не трамваев, троллейбусов или городских автобусов Львова.

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