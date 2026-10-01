Прогноз погоды на неделю в Одесской области с 2 по 8 октября обещает тёплую и спокойную погоду: днём до +18°, ночью до +11°, осадков синоптики не прогнозируют.

бабье лето заглянет в регион еще на неделю, как и сообщали синоптики ранее, поэтому и на этот раз Одесчину ждет спокойный и теплый отрезок осени без резких перепадов температуры.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели с 2 по 8 октября дневная температура в Одесской области будет колебаться от +16° до +18°, а ночная — от +11° до +15°.

В пятницу, 2 октября, воздух днем прогреется до +17°, а ночью остынет до +13°. Облачность ожидается переменная, осадков не прогнозируют.

В субботу, 3 октября, термометры днем покажут +18° — это самый теплый день недели, тогда как ночью столбики опустятся до +11°. Небо останется малооблачным, без осадков.

В воскресенье, 4 октября, дневная температура немного снизится до +16° — самого низкого дневного показателя за неделю, ночью — до +12°. Облачность малооблачная, осадков не будет.

В понедельник, 5 октября, днем воздух снова прогреется до +18°, ночью температура удержится на отметке +11°. Небо будет облачным с прояснениями, без осадков.

Во вторник, 6 октября, днем ожидается +18°, ночью — +13°. Облачность малооблачная, осадков синоптики не прогнозируют.

В среду, 7 октября, столбики термометров днем будут держаться на уровне +18°, а ночью повысятся до +14°. Небо малооблачное, без осадков.

В четверг, 8 октября, неделя завершится температурой +17° днем и +15° ночью — самой теплой ночью за весь период. Облачность малооблачная, осадков не ожидается.

Таким образом, самым теплым днем недели станет субота, 3 октября, с дневной температурой +18°, а самым прохладным — воскресенье, 4 октября, когда воздух прогреется лишь до +16°. Перепад дневных температур за неделю составит всего 2°, а осадков в течение всего периода синоптики не прогнозируют.

Поскольку неделя обещает быть сухой и стабильно теплой, жителям Одесчины стоит воспользоваться возможностью для прогулок и завершения уличных дел — зонтик на этой неделе точно не понадобится. В то же время ночью температура опускается до +11°, поэтому стоит иметь при себе легкую теплую кофту, особенно в вечерние часы.

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