Графики отключения света в Кропивницком 2 и 3 октября предусматривают плановые обесточивания десятков улиц из-за технического обслуживания электросетей. Энергетики опубликовали полный перечень адресов, которые временно останутся без электроэнергии.

Графики отключения света в Кировоградской области на 2 и 3 октября уже обнародованы — плановые работы затронут жителей десятков улиц областного центра. Обесточивания продлятся по несколько часов, преимущественно с 08:00 до 17:00. Об этом сообщает Кировоградоблэнерго, специалисты которого выполняют техническое обслуживание и текущий ремонт сетей в течение обоих дней.

Графики отключения света в Кропивницком 2 и 3 октября: что известно

Самые масштабные отключения запланированы на 2 октября: с 08:00 до 17:00 без электроэнергии, по подсчётам энергетиков, останутся жители более 250 улиц и переулков. Среди них — улицы Ивана Олинского, Кристины Алчевской, Светланы Барабаш, Сергея Параджанова, Дорогого Семёна, Олега Паршутина, Вокзальная, Большая Перспективная, Героев Украины, Тараса Шевченко, Независимости, Державности, а также проспекты Промышленный и Университетский.

В тот же день, но с 09:00 до 16:00, обесточат отдельные дома на улицах Мурманская, Первая Выставочная, Ялтинская и Адама Мицкевича. Эти работы имеют более короткий интервал и затронут меньшее количество адресов.

3 октября отключения запланированы с 08:00 до 17:00, но охватят преимущественно улицы возле Садовой и Бобринецкого шляха. В частности, без света останутся дома на улице Светланы Барабаш (20–47), улице Дорогого Семёна, переулках Гурбенском, Санаторном 1-м, 2-м и 3-м, а также на улице Николая Михновского (93).

Как узнать свой график отключения

Уточнить, попадает ли конкретный адрес под отключение, можно на официальном сайте Кировоградоблэнерго в разделе «Плановые отключения». Также работает круглосуточный кол-центр по номерам 0-800-300-552 и 0-800-501-148 (бесплатно с любого оператора). Энергетики напоминают: график может корректироваться в зависимости от погоды и завершения работ на конкретном объекте.

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