Повышение тарифа на воду в Хмельницкой области стартует уже с 1 октября. В Славуте исполнительный комитет городского совета утвердил новые расценки на централизованное водоснабжение и водоотведение для населения.

Денежную помощь в Хмельницкой области жители могут получать и дальше, а вот коммунальные платежки вырастут: исполнительный комитет Славутского городского совета решением №292 ввел новые тарифы на воду, которые начнут действовать с 1 октября.

Для населения (потребителей, которые не являются субъектами хозяйствования) новые расценки с НДС составят: централизованное водоснабжение — 51,83 грн за кубометр, централизованное водоотведение — 50,34 грн за кубометр. Вместе за один кубометр придется заплатить 102,17 гривны.

Повышение тарифа на воду в Хмельницкой области водоканал объясняет несколькими причинами. Славутское управление водопроводно-канализационного хозяйства подало новые расчеты из-за роста цен на горюче-смазочные материалы и необходимости привести расходы на оплату труда в соответствие с Отраслевым соглашением на 2023–2027 годы.

Отдельно в решении отмечается: на предприятии завершилась шестимесячная отсрочка социальных гарантий, поэтому пересмотр цен, по позиции коммунальщиков, нужен для стабилизации кадрового потенциала водоканала — объекта критической инфраструктуры.

Предыдущие тарифы, утвержденные решением исполкома №103 от 16 апреля 2026 года, с 1 октября утрачивают силу. О новых расценках водоканал обязан уведомить потребителей в течение 15 дней с даты введения тарифов в действие.

Когда новые суммы появятся в платежках

Тарифы начинают действовать с 1 октября 2026 года, поэтому новые суммы появятся в начислениях уже за октябрь. Без НДС ставки составляют 43,19 грн за водоснабжение и 41,95 грн за водоотведение — эту структуру опубликуют приложением к решению на официальном сайте Славутского городского совета.

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