Прогноз погоды на неделю в Одесской области с 1 по 7 октября обещает одесситам настоящее бабье лето: днем воздух прогреется от +16° до +20°, а осадков синоптики не прогнозируют.

предыдущий недельный прогноз для Одесской области уже фиксировал постепенное изменение температурного фона, а новая неделя с 1 по 7 октября принесет одесситам настоящее бабье лето без осадков. Синоптики сообщают, что днем воздух прогреется до +20°, а ночью показатели не опустятся ниже +11°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневная температура на протяжении недели будет колебаться в пределах от +16° до +20°, а ночная — от +11° до +14°.

В четверг, 1 октября, в Одесской области ожидается малооблачная погода без осадков: днем воздух прогреется до +19°, а ночью охладится до +13°.

В пятницу, 2 октября, синоптики обещают сохранение малооблачной погоды: столбики термометров днем поднимутся до +17°, а ночью опустятся до +13°. Осадков не прогнозируют.

В субботу, 3 октября, воздух днем прогреется до +18°, а ночью охладится до +11°. Облачность останется незначительной, дождя не предвидится.

В воскресенье, 4 октября, температура удержится на отметке +16° днем — это самый низкий дневной показатель недели. Ночью ожидается +11°. Небо преимущественно малооблачное, без осадков.

В понедельник, 5 октября, днем станет немного теплее — до +17°, а ночью +12°. Погода останется сухой, малооблачной.

Во вторник, 6 октября, воздух прогреется до +20° — это самый теплый день недели. Ночью ожидается +14°. Осадков синоптики не прогнозируют.

В среду, 7 октября, днем удержится +18°, а ночью +14°. Облачность незначительная, без осадков.

Таким образом, самым теплым днем недели станет вторник, 6 октября, с температурой +20°, а самым прохладным — воскресенье, 4 октября, когда днем будет всего +16°. Перепад температур за неделю составляет 4°, осадков на протяжении всего периода не прогнозируется.

Поскольку неделя обещает быть сухой и теплой для начала октября, одесситам стоит воспользоваться возможностью для прогулок и дел на свежем воздухе, однако ночью стоит одеваться теплее, поскольку температура опускается до +11-14°. Зонт на этой неделе не понадобится, а дождевик можно оставить дома.

Ранее Politeka сообщала, синоптики предупредили о резком изменении температуры на предыдущей неделе в Одесской области.

Также Politeka сообщала, синоптики предупредили о дождях в Одесской области.

Как сообщала Politeka, Одесскую область накануне накрывала осенняя прохлада.