Прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 2 по 8 октября показывает стремительное потепление: от +13° на выходных до +20° к концу недели, при этом ночная температура поднимется с +6° до +12°.

предыдущий недельный прогноз погоды для региона уже фиксировал изменение температурного фона, а новая неделя в Харьковской области принесет еще более заметный скачок — от прохладных +13° на выходных до теплых +20° к концу недели. Синоптики предупреждают, что перепад температур за семь дней достигнет 7°, поэтому жителям стоит готовиться к резким изменениям погоды.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, днем температура в области будет колебаться от +13° до +20°, а ночью — от +6° до +12°. Неделя начнется прохладно, но постепенно воздух будет прогреваться.

В пятницу, 2 октября, в Харьковской области ожидается переменная облачность, воздух днем прогреется до +14°, а ночью охладится до +7°. Осадков синоптики не прогнозируют.

В субботу, 3 октября, небо покроют облака с прояснениями, днем температура опустится до +13° — это станет самым холодным днем недели. Ночью термометры покажут +6°, без осадков.

В воскресенье, 4 октября, облачность с прояснениями сохранится, столбики термометров днем поднимутся до +14°, а ночью зафиксируют +6°. Осадков не прогнозируют.

В понедельник, 5 октября, ожидается малооблачная погода, воздух днем прогреется до +17°, ночью — до +6°. Дождя не предвидится.

Во вторник, 6 октября, сохранится малооблачная погода, дневная температура поднимется до +19°, ночная — до +7°. Осадков синоптики не ожидают.

В среду, 7 октября, погода останется малооблачной, днем воздух прогреется до +19°, а ночью — до +10°. Без осадков.

В четверг, 8 октября, облачность станет переменной, температура днем достигнет отметки +20° — это самый теплый день недели, а ночью воздух охладится до +12°. Осадков не прогнозируют.

Таким образом, самым теплым днем недели станет четверг, 8 октября, когда воздух прогреется до +20°, а самым прохладным — субота, 3 октября, с температурой +13°. Перепад температур за неделю достигнет 7°, однако осадков на протяжении всего периода синоптики не прогнозируют.

Учитывая резкие колебания температуры, врачи советуют жителям области, особенно людям преклонного возраста, одеваться по принципу «капусты» и иметь теплую одежду под рукой, ведь ночные температуры в начале недели будут опускаться до +6°. Несмотря на отсутствие осадков, утром возможен туман, поэтому стоит быть внимательными на дорогах.

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