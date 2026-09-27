Денежная помощь в Ивано-Франковской области снова доступна для многодетных семей и домохозяйств с лицами с инвалидностью: благотворители объявили набор в проект с выплатой 43 200 гривен на домохозяйство.

Денежная помощь в Ивано-Франковской области от благотворительного фонда стала доступна семьям, пострадавшим от войны. Каритас-Спес Львовской Архиепархии Римско-Католической Церкви в Украине объявил набор бенефициаров в проект «Семья семье: Индивидуальная поддержка».

Как сообщает «де Помощь», проект реализуется сразу в четырех областях Украины — Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой. Его цель — поддержать семьи и лиц, пострадавших от последствий войны, через финансовую помощь для восстановления финансового состояния и источников дохода.

Претендовать на выплату могут многодетные семьи, воспитывающие трех и более детей, а также домохозяйства, в составе которых есть лица с инвалидностью. Важное условие: подать заявку могут только те, кто ранее не получал денежной помощи в рамках других проектов РМ «Каритас-Спес Украина» или других благотворительных организаций в стране.

Размер помощи составляет 43 200 гривен на одно домохозяйство. Средства можно направить на профессиональное обучение и переквалификацию, закупку сельскохозяйственных материалов и оборудования — семян, техники, животных, а также на открытие или развитие собственного дела.

Как подать заявку на денежную помощь

Желающим нужно скачать грантовую заявку, заполнить ее, а затем внести данные в форму предварительной регистрации и загрузить готовый документ. Для заполнения формы необходимо войти в Google-аккаунт. К участию принимаются только полностью заполненные заявки, без пропущенных разделов.

Срок реализации проекта — сентябрь–декабрь 2026 года, а конечный срок регистрации — 27 ноября 2026 года. Однако количество мест и грантов ограничено: форма регистрации закроется автоматически после набора необходимого количества заявок, поэтому медлить не стоит.

За консультацией можно обратиться по телефону +380 97 464 92 36 (вторник и четверг с 11:00 до 15:00) или написать на электронную почту caritas.spes.granty@gmail.com.

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