Доплаты для пенсионеров в Николаевской области можно оформить и за особые заслуги перед Украиной: в ПФУ объяснили, какие категории имеют право на постоянную надбавку и как её получить.

Доплаты для пенсионеров в Николаевской области Пенсионный фонд Украины назначает не только за возраст и стаж. Отдельная и постоянная выплата — пенсия за особые заслуги перед Украиной: это надбавка к пенсии, которую человек уже получает по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца или за выслугу лет.

Право на доплату определяет отдельный закон, напоминают в Пенсионном фонде Украины. Самые высокие основания имеют Герои Украины и лица, награждённые орденом Героев Небесной Сотни, а также те, кто после обретения независимости получил четыре и более ордена Украины или почётное звание «народный».

В перечне ПФУ также ветераны войны, награждённые орденом за личное мужество, проявленное при защите суверенитета и территориальной целостности Украины, а также выдающиеся спортсмены — победители Олимпийских и Паралимпийских игр, Всемирных игр глухих, чемпионы и рекордсмены мира и Европы.

Надбавку назначают космонавтам и членам лётно-испытательных экипажей, лицам с почётным званием «заслуженный», лауреатам государственных премий и награждённым орденом Украины, а также матерям, которые родили пять и более детей и воспитали их до шестилетнего возраста. Если матери не стало или её лишили родительских прав, право переходит отцу.

Отдельную категорию составляют борцы за независимость Украины в ХХ веке и реабилитированные жертвы политических репрессий. Размер надбавки зависит от категории и устанавливается в процентах от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность; выплачивают её ежемесячно вместе с основной пенсией.

Как оформить пенсию за особые заслуги

Назначением занимается Пенсионный фонд Украины. Жителям Николаевской области нужно обратиться в любой сервисный центр ПФУ и подать заявление вместе с документами, подтверждающими особые заслуги: удостоверение о награде или почётном звании, документ, подтверждающий статус, и паспорт. Надбавку назначают со дня обращения при наличии полного пакета документов.

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