Подорожание продуктов в Одесской области продолжается: по данным мониторинга Минфина, за сентябрь цены на базовые продукты в супермаркетах региона заметно выросли.

Подорожание продуктов в Одесской области продолжается: за сентябрь ценники на базовые товары в супермаркетах региона поползли вверх. Об этом свидетельствует свежее обновление индекса цен на продукты от Минфина за 27 сентября.

Заметнее всего за месяц подорожал сахар. Килограмм кристаллического сахара в среднем теперь стоит 35,82 грн — еще в августе 2026 года эта цифра составляла 30,22 грн. В торговых сетях, работающих и в Одессе, разброс цен такой: в Auchan и Metro килограмм продают по 34,90 грн, в Novus — по 34,99 грн, а дороже всего в Megamarket — 38,50 грн.

Подорожали и соки. Литровый сок Galicia яблочный в среднем подорожал до 107,38 грн против 104,54 грн в августе. По магазинам цена колеблется от 96,89 грн в Novus до 135,00 грн в Megamarket; в Metro литр стоит 99,64 грн, в Auchan — 98,00 грн.

Мультивитаминный напиток «Наш Сік» объемом 950 мл в Auchan продают за 69,70 грн — месяц назад ценник показывал 64,84 грн. Так что стоимость этой позиции тоже начала расти.

Все перечисленные продукты входят в базовую потребительскую корзину, которую портал Минфин отслеживает ежемесячно. Рост фиксируется сразу по нескольким позициям, поэтому подорожание продуктов в Одесской области выглядит скорее как общая тенденция, а не разовый скачок цен на один бренд. Разница между самой дешевой и самой дорогой позицией одной категории достигает нескольких десятков гривен, поэтому выбор магазина реально влияет на итоговый чек.

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