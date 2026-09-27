Начало отопительного сезона 2026 в Хмельницкой области уже близко — «Хмельницктеплокоммунэнерго» технически готово подавать тепло в дома жителей, как только возникнет необходимость.

Отопительный сезон в Хмельницкой области приближается: коммунальное предприятие «Хмельницктеплокоммунэнерго» уже завершает подготовку к подаче тепла в дома жителей. О готовности города рассказал заместитель Хмельницкого городского головы Василий Новачок.

По его словам, коммунальщики заменили более 3,5 километра тепловых сетей, которые нуждались в ремонте, и почти 200 задвижек. Систему уже постепенно наполняют водой, поэтому технически «Хмельницктеплокоммунэнерго» к началу сезона готово. Отдельные работы, если и остаются, то уже на завершающем этапе.

Когда именно включат отопление, будет зависеть от погоды и решений государственных органов власти. «Если похолодает, мы готовы подавать тепло в дома. Однако все будет зависеть также от возможных ограничений на использование газа от "Нафтогаза" или правительства», — пояснил Василий Новачок.

В прошлом году отопительный сезон в Хмельницком начался 1 ноября — тогда действовало соответствующее указание центральной власти. Если подобных ограничений в этом году не будет, тепло подадут сразу с наступлением холодов, отметил чиновник.

Единой даты одновременного старта отопления для всех городов Украины нет: все зависит от погоды в конкретном регионе. Согласно постановлению Кабинета Министров №830, отопительный период должен начаться не позднее, чем после трех суток, в течение которых среднесуточная температура воздуха составляет +8 °C или ниже. Поэтому начало отопительного сезона 2026 в Хмельницкой области зависит прежде всего от температуры на улице.

Ранее Politeka сообщала, начало отопительного сезона в Хмельницкой области в 2026 году: коммунальщики рассказали, когда включат отопление.

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