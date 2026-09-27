Начало отопительного сезона 2026 в Винницкой области приближается: коммунальщики завершают заполнение внутридомовых систем водой и готовят котельные к стабильной работе в осенне-зимний период.

Доплаты для пенсионеров в Винницкой области — не единственная тема, которая волнует жителей осенью: начало отопительного сезона 2026 в Винницкой области уже активно готовят коммунальщики, и работы вышли на завершающий этап.

Как сообщает ВИТА ТБ со ссылкой на генерального директора «Винницаоблтеплоэнерго» Андрея Ковалева, на балансе областного теплоснабжающего предприятия находятся 84 котельные и 49,4 километра тепловых сетей. Из них 49 котельных уже работают на альтернативном топливе.

По словам Ковалева, специалисты завершают гидравлические испытания, заменяют аварийные участки теплосетей, обновляют оборудование и формируют запасы топлива и материалов. Отдельно проверяют генераторы и резервные источники питания, а также готовят аварийные бригады, транспорт и спецтехнику.

В самой Виннице уже начали заполнение внутридомовых систем водой. За неделю теплоноситель подали в 499 многоэтажек из 1211 запланированных, рассказал «Суспільному» инженер участка Сергей Бондарь. Работы продлятся до октября.

Например, в тепловом пункте на улице Дачной, 9-А, задвижки открывают постепенно, чтобы избежать гидроудара и возможных порывов. Этот пункт обогревает три подъезда — 108 квартир. В подвалах, где раньше случались порывы, часть труб уже заменили.

Когда включат тепло

По словам начальника службы транспортировки энергии КП «Винницагортеплоэнерго» Александра Осовского, основные работы по подготовке котельных, тепловых пунктов и тепловых камер завершили до 1 сентября. Продолжаются лишь замены сетей по улицам Балабана, Тычины и Космонавтов. Ежедневно систему заполняют в среднем в 80 домах.

Окончательное решение о старте отопительного периода принимает местная власть. Согласно постановлению Кабмина №830, отопление обычно включают, когда среднесуточная температура в течение трех суток держится на отметке +8 °C или ниже.

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