Графики отключения света в Запорожье на неделю с 28 сентября по 3 октября опубликовали энергетики. Плановые и срочные ремонты электрооборудования оставят без электроснабжения часть улиц в разных районах города.

Графики отключения света в Запорожье на этой неделе охватывают десятки улиц в разных районах города. Плановые и срочные ремонты электрооборудования продлятся с понедельника 28 сентября по субботу 3 октября включительно.

Об этом сообщает «Запорожьеоблэнерго». Отключения будут проводить преимущественно в дневные часы — с 08:00–09:00 до 17:00–20:00 в зависимости от дня и объёма работ.

В понедельник 28 сентября работы продлятся с 08:00 до 18:00 и с 09:00 до 17:00. Без света на несколько часов останутся жители улиц, расположенных в основном в районах возле промышленных зон, — в частности на Аэродромной, Каштановой, Киевской, Космической, Садовой, Финансовой и других.

Самыми масштабными будут вторник и среда 29–30 сентября. Тогда ремонты охватят десятки адресов в разных микрорайонах — среди них улицы Академика Амосова, Запорожская, Покровская, Украинская, Школьная, а также бульвар Марии Примаченко.

В четверг 1 октября график самый обширный: работы запланированы с 08:00 до 20:00 и с 09:00 до 17:00, а также в ночное время — с 23:00 до 07:00. Часть районов может быть обесточена дольше, чем обычно.

В пятницу 2 октября и в субботу 3 октября ремонты продлятся преимущественно днём — до 18:00–20:00. В частности 3 октября без света останутся отдельные дома на улицах Академика Амосова, Запорожской, Покровской, Школьной, а также на Привокзальной площади и проспекте Соборном.

Как проверить свой адрес

Точный перечень улиц и часов отключений зависит от объёма работ, поэтому жителям советуют сверяться с оперативной информацией «Запорожьеоблэнерго» накануне каждого дня.

Ранее Politeka сообщала, графики отключения света в Запорожье 26 и 27 сентября: опубликованы адреса, где не будет электроэнергии.

Также Politeka сообщала, следует зарядить павербанки: энергетики сообщили графики отключения света в Запорожской области 25 и 26 сентября.