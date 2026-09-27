Прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 28 сентября по 4 октября показывает резкий перепад температур: от +19° в начале недели до +11° в пятницу, 2 октября, с возможными осадками дважды за неделю.

погода в Харьковской области резко изменится в течение ближайшей недели — и новый прогноз лишь подтверждает эту тенденцию. Синоптики зафиксировали резкий перепад температур: от +19° в начале недели до +11° в пятницу, 2 октября.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели с 28 сентября по 4 октября дневная температура в Харьковской области будет колебаться от +11° до +19°, а ночная — от +6° до +11°.

В понедельник, 28 сентября, воздух днём прогреется до +19°, ночью столбики термометров опустятся до +11°. Облачность ожидается переменчивая, синоптики прогнозируют возможные осадки.

Во вторник, 29 сентября, температура днём удержится на отметке +19°, а ночью опустится до +10°. Небо в основном малооблачное, без осадков.

В среду, 30 сентября, днём столбики термометров покажут +17°, ночью — +8°. Облачность малооблачная, осадков не прогнозируют.

В четверг, 1 октября, воздух прогреется лишь до +16°, ночью похолодает до +7°. Небо облачно с прояснениями, без осадков.

В пятницу, 2 октября, ожидается самый холодный день недели: днём +11°, ночью +6°. Облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют возможные осадки.

В субботу, 3 октября, температура днём поднимется до +14°, ночью опустится до +8°. Облачность с прояснениями, без осадков.

В воскресенье, 4 октября, воздух днём прогреется до +17°, ночью — до +7°. Облачность переменчивая, осадков не прогнозируют.

Таким образом, самым тёплым днём недели станет понедельник, 28 сентября, с дневной температурой +19°, а самым прохладным — пятница, 2 октября, когда максимум составит лишь +11°. Перепад температур за неделю достигнет 8°. Осадки синоптики прогнозируют дважды — в понедельник, 28 сентября, и в пятницу, 2 октября.

Учитывая такой перепад температур, стоит заранее подготовить тёплую одежду — особенно это касается людей пожилого возраста и детей, которым сложнее адаптироваться к резким изменениям. В дни с возможными осадками, 28 сентября и 2 октября, не забудьте зонт и будьте осторожны за рулём из-за возможного скользкого дорожного покрытия.

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