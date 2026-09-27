Гуманитарная помощь в Одесской области в виде продуктовых наборов предоставляется семьям Дружковской громады, переехавшим в Одессу. Рассказываем, кто может получить набор и какие нужны документы.

Гуманитарная помощь в Одесской области в виде продуктовых наборов предоставляется семьям из Дружковской громады, которые переехали в Одессу. Выдачу организовал благотворительный фонд ХБФ «На шаг ближе», сообщает информационный ресурс «де Помощь».

Получить продуктовые наборы могут семьи Дружковской громады с Донетчины, переехавшие в Одессу с 2022 года и имеющие справку ВПЛ. Обязательное условие — они ещё не получали гуманитарную помощь в сентябре.

В Дружковскую громаду входят город Дружковка и сёла: Дружковское, Кондратовка, Красный Кут, Куртовка, Николайполье, Новогригоровка, Новониколаевка, Новопавловка, Алексеево-Дружковка, Осыково, Павловка, Петровка, Приют, Райское, Софиевка, Старорайское, Торецкое и Торское. Если семья родом именно оттуда и временно проживает в Одессе, программа фонда может её касаться.

Выдачу проводят в хабе Дружковской громады по адресу: Одесса, улица Троицкая, 45, с 11:00 до 14:00. Наборы выдают только лично: по почте фонд их не отправляет, а получить помощь за другого человека невозможно.

При себе нужно обязательно иметь оригиналы документов, подтверждающих личность и статус ВПЛ.

Как зарегистрироваться на получение

Регистрация на выдачу — обязательная. Заявку подают онлайн через Google-форму фонда. Если форма уже закрыта, это означает, что организаторы набрали предельное количество заявок. Благотворительный фонд «На шаг ближе» оказывает помощь регулярно, поэтому, чтобы не пропустить следующую выдачу, стоит подписаться на телеграм-канал организации.

Ранее Politeka сообщала, гуманитарная помощь в Одесской области: кому выдадут продуктовые наборы, павербанки и постельное бельё.

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