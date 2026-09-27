Подорожание продуктов в Житомирской области за последний месяц затронуло даже самые дешёвые позиции корзины. Заметнее всего вырос в цене сахар — с 30,22 до 35,82 грн за килограмм, свидетельствует мониторинг Минфина.

Подорожание продуктов в Житомирской области за месяц сильнее всего ударило по сахару — в сентябре средняя цена килограммовой упаковки достигла 35,82 грн против 30,22 грн в августе. Об этом свидетельствует свежий мониторинг цен портала Минфин.

Что подорожало больше всего

Скачок сахара за месяц составил 5,60 грн, или примерно 18,5%. В торговых сетях разброс ещё больше: от 34,90 грн в Auchan и Metro до 38,50 грн в Megamarket.

Вторую позицию по темпам роста заняла гречка. Средняя цена килограмма поднялась с 74,63 до 80,95 грн, то есть на 6,32 грн. В магазинах цены колеблются от 74,90 грн до 99,00 грн.

Стабильно дорожают и соки. Литровый яблочный сок Galicia в среднем стоит 107,38 грн (в августе было 104,54 грн), а мультивитаминный «Наш Сік» 950 мл — 69,70 грн против 64,84 грн.

Мясо, яйца и рис: какие цены сейчас

Среди круп рис длинный держится на отметке 67,66 грн за килограмм, пропаренный — 61,37 грн. Дешевле всего он в Metro (54,50 грн), дороже всего — в Novus (79,99 грн).

Куриные яйца категории С1 сейчас продают по 78,99–84,25 грн за десяток, а упаковку из 18 штук — по 134 грн. Курятина дешевле свинины: бедро 152,33 грн/кг, голень 94,50 грн/кг, тушка около 117,50 грн/кг.

Свинина остаётся самой дорогой позицией в корзине: грудинка в среднем 221,82 грн/кг, а лопатка — от 196,56 до 248,50 грн/кг в зависимости от сети.

В целом удорожание социально значимых сахара и гречки заметно опережает динамику мясной группы.

Где покупать дешевле

Самые низкие цены на базовый набор фиксировали преимущественно в Metro и Auchan, тогда как Megamarket и Novus по части позиций были дороже. Мониторинг обновлён 27 сентября в 13:48, поэтому в течение дня ценники в супермаркетах Житомирщины ещё могут измениться.

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