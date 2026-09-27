Доплаты для пенсионеров в Кировоградской области можно оформить через Пенсионный фонд Украины — государственную социальную помощь по уходу назначают лицам с инвалидностью, одиноким пожилым людям и пенсионерам за выслугу лет, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе.

Денежная помощь в Кировоградской области — это не только поддержка переселенцев. Как сообщает Пенсионный фонд Украины, пожилые люди и лица с инвалидностью, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе, могут оформить государственную социальную помощь по уходу. Это отдельная доплата к пенсии, условия назначения которой определены постановлением Кабинета Министров Украины от 02.04.2005 № 261.

Оформить доплаты для пенсионеров в Кировоградской области могут сразу несколько категорий получателей. Прежде всего речь идет о лицах с инвалидностью вследствие войны: для первой группы помощь назначается безусловно, а для второй и третьей — только если человек одинокий и по заключению врачебно-консультативной комиссии нуждается в постоянном постороннем уходе.

Такое же право имеют пенсионеры за выслугу лет из числа военнослужащих — лица с инвалидностью I группы, а также одинокие пенсионеры, которым ВКК установила потребность в уходе. Отдельно выплата предусмотрена для одиноких малообеспеченных лиц, у которых среднемесячный доход за последние шесть месяцев не превышает прожиточного минимума для нетрудоспособных.

Назначить помощь по уходу могут и одиноким людям, которым исполнилось 80 лет. Для всех категорий главное условие — заключение ВКК о том, что именно этот человек нуждается в постоянном постороннем уходе. Без такого заключения в назначении доплаты могут отказать.

Какие документы нужны

Для оформления подают заявление установленного образца, паспорт гражданина Украины, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и заключение ВКК о потребности в уходе. В зависимости от категории добавляются декларация о доходах, документы об участии в боевых действиях, а для недееспособных лиц — решение суда и решение о назначении опекуна.

Куда обращаться

Заявление вместе с документами принимают сервисные центры Пенсионного фонда Украины. Жителям Кировоградской области достаточно обратиться в ближайшее отделение по месту жительства или передать документы через уполномоченное лицо.

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