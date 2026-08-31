Дефицит продуктов в Харькове может стать более заметным в конце лета и осенью.

Дефицит продуктов в Харькове потенциально может больше сказаться на томатах из-за сокращения урожаев в ряде стран и сложных погодных условий, сообщает издание Politeka.net.

В этом сезоне фермеры в отдельных регионах столкнулись с длительными периодами зноя, засухой и нехваткой осадков. Дополнительно на урожайность повлияли сильные ливни и резкие температурные колебания.

Проблемы возникли и в странах, имеющих значительную долю в международной торговле помидорами. Уменьшение объемов продукции на мировом рынке может постепенно влиять на цены.

Украинские аграрии также ощутили последствия неблагоприятной погоды. Часть хозяйств, в частности, в восточных регионах, столкнулась с нехваткой влаги и риском потери части урожая.

Оснований говорить о критической ситуации с поставкой овощей в Украину пока нет. Воздействие погодных факторов частично компенсировали благодаря орошению, современным технологиям и более благоприятным условиям выращивания в других областях.

По предварительным оценкам, общий объем украинского урожая может остаться близок к показателям в прошлом году. В то же время, отдельные фермеры могут собрать меньше продукции, чем планировали.

На конечную цену томатов влияет не только количество урожая. Важными остаются затраты производителей, транспортировка, сезонность и объемы импорта.

Дефицит продуктов в Харькове может стать более заметным в конце лета и осенью, когда сезонное предложение овощей традиционно сокращается.

Для покупателей это может обернуться меньшим выбором в торговых точках или временными колебаниями стоимости отдельных позиций.

Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от нового урожая, стабильности логистических маршрутов и мировых ценовых тенденций.

В то же время агропроизводителям придется приспосабливаться к более частым погодным колебаниям. Среди возможных решений расширение орошения, выбор засухоустойчивых сортов и модернизация технологий выращивания.

Источник: agroreview

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