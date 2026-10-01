Доплаты для пенсионеров в Запорожской области могут получить и те, чей страховой стаж превышает установленную законом норму: за каждый полный «лишний» год к пенсии по возрасту добавляют 1% от ее исчисленного размера.

Доплаты для пенсионеров в Запорожской области получают отдельные категории, однако многие не знают, что право на дополнительные деньги дает и сверхнормативный страховой стаж. Как сообщает Пенсионный фонд, размер такой доплаты зависит от количества «лишних» лет стажа.

За каждый полный год страхового стажа, превышающего установленную законом норму, пенсия по возрасту увеличивается на 1% от ее исчисленного размера. То есть чем дольше человек работал сверх необходимого, тем больше будет надбавка.

Как определяют сверхнормативный стаж

Норма зависит от того, когда человеку назначили пенсию. Если выплаты оформили до октября 2011 года, сверхнормативным считают стаж свыше 25 лет для мужчин и свыше 20 лет — для женщин. Тем, кому пенсию назначили после октября 2011 года, нужно уже 35 лет стажа для мужчин и 30 — для женщин.

Все годы, которые человек отработал сверх этих норм, и образуют так называемый «лишний» стаж, за который предусмотрена доплата.

Сколько заплатят

За каждый полный год сверхнормативного стажа добавляют 1% к пенсии от ее базового размера. При этом доплата не может быть больше 1% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

В 2025 году прожиточный минимум составлял 2361 гривню, поэтому один год сверхнормативного стажа давал 23,61 гривни доплаты ежемесячно. Например, за 10 лет «лишнего» стажа пенсионер получал дополнительно 236,1 гривни в месяц.

В ПФУ отметили: такая доплата полностью сохраняется и в дальнейшем, ее наличие не может ограничивать выплаты.

Что с работающими пенсионерами

Для работающих пенсионеров доплату рассчитывают по прожиточному минимуму, который действовал на момент назначения пенсии. После увольнения размер выплат можно пересчитать, и тогда доплату посчитают уже по актуальным показателям.

Как проверить и оформить доплату

Проверить страховой стаж можно в личном кабинете на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Если стаж превышает норму, а доплату не начислили, стоит обратиться в сервисный центр ПФУ в Запорожской области с паспортом, регистрационным номером учетной карточки налогоплательщика и трудовой книжкой.

Напомним, с 1 января 2025 года минимальный страховой стаж для выхода на пенсию по возрасту составлял: в 60 лет — 32 года, в 63 года — 22 года, в 65 лет — 15 лет.

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