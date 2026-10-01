Подорожание продуктов в Днепропетровской области вновь напомнило о себе в сентябре: свежие данные мониторинга цен зафиксировали рост стоимости ряда базовых товаров в супермаркетах. Больше всего за месяц подорожали гречка и подсолнечное масло.

Подорожание продуктов в Днепропетровской области в сентябре сильнее всего ударило по гречке: за килограмм крупы теперь просят в среднем 80,95 гривни против 74,63 гривни месяцем ранее. За один месяц базовая крупа прибавила 6,32 гривни, то есть около 8,5%.

По магазинам, которые работают в том числе в Днепре и области, разброс цен заметный. Самая дешевая гречка сейчас в Metro и Auchan — по 74,90 гривни за килограмм, а в Novus она стоит 74,99 гривни. Зато в Megamarket крупа подорожала до 99 гривен за килограмм, и именно эта сеть больше всего тянет среднюю цену вверх.

Подсолнечное масло тоже прибавило в цене. Рафинированное «Олейна» объемом 850 мл в среднем выросло со 100,68 гривни в августе до 104,66 гривни в сентябре. Дороже всего бутылку продают в Megamarket — 112,50 гривни, в Auchan ее отдают по 101,50 гривни, а в Novus — по 99,99 гривни.

Подорожало, впрочем, не всё масло. Марка «Щедрый Дар» (850 мл) за месяц, наоборот, подешевела — со 100,07 гривни в августе до 96,30 гривни в сентябре. Выгоднее всего ее можно купить в Auchan за 92,90 гривни, тогда как в Novus она стоит 96,99 гривни, а в Metro — 99 гривен.

Цифры приводит финансовый портал «Минфин», который ежедневно отслеживает средние и текущие цены на продукты в крупных сетях супермаркетов. Данные обновлены по состоянию на 30 сентября 2026 года, а для сравнения взяты среднемесячные цены августа 2026 года.

Крупы остаются самой волатильной категорией продуктовой корзины: в отличие от масла, где две популярные марки показали разнонаправленную динамику, гречка дорожает быстрее большинства других позиций бакалеи. Тем, кто планирует закупки, стоит сравнивать цены сразу в нескольких сетях — разница за одну и ту же пачку может достигать более 24 гривен.

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